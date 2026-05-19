Объявлен состав пар и даты матчей плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу

По итогам регулярного первенства лидерство захватил «Семей», отодвинув на второе место действующих чемпионов из алматинского «Кайрата». Однако, чемпион страны определится по итогам плей-офф, так что вся борьба за награды национального первенства и места в Лиге чемпионов УЕФА еще впереди.

По словам президента Ассоциации футзала Казахстана Нурсултана Курмана, матчи плей-офф начнутся 23 мая.

Команды, занявшие более низкие места после регулярного первенства, первые матчи проводят дома. Серии идут до двух побед. Первая игра проводится на площадке команды с более низким посевом, ответная — в гостях, и при необходимости третий матч проводится на той же площадке на следующий день.

Таким образом, команда, занявшая первое место в регулярке, «Семей», сыграет с «Астаной», занявшей восьмое место. «Кайрат» (второе место) сыграет с «Байтереком» (седьмое место). «Актобе» (третье место) отправится в гости к «Каспию» (шестое место). «Атырау» (четвертое место) сыграет с «Аятом» из Рудного (пятое место). Первые матчи пройдут 23 мая, ответные — 27 мая. Если потребуется третий матч (так как серия до двух побед), он состоится 28 мая.

Победители пар пройдут в полуфинал плей-офф, даты которого будут определены позже.

Кроме того, «Жетысу», занявший 11-е место, сыграет с серебряным призером Первой лиги командой «Елимай». Первая игра пройдет в Талдыкоргане 24 мая, ответная — 30 мая в Астане или Кокшетау.

Ранее стало известно, что «Кайрат» уволил главного тренера перед серией плей-офф за чемпионство в Казахстане.