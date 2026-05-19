Объявлен состав пар и даты матчей плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу
В сезоне 2025-2026 чемпионата Казахстана по футзалу настала пора решающих матчей, передает корреспондент агентства Kazinform.
По итогам регулярного первенства лидерство захватил «Семей», отодвинув на второе место действующих чемпионов из алматинского «Кайрата». Однако, чемпион страны определится по итогам плей-офф, так что вся борьба за награды национального первенства и места в Лиге чемпионов УЕФА еще впереди.
По словам президента Ассоциации футзала Казахстана Нурсултана Курмана, матчи плей-офф начнутся 23 мая.
Команды, занявшие более низкие места после регулярного первенства, первые матчи проводят дома. Серии идут до двух побед. Первая игра проводится на площадке команды с более низким посевом, ответная — в гостях, и при необходимости третий матч проводится на той же площадке на следующий день.
Таким образом, команда, занявшая первое место в регулярке, «Семей», сыграет с «Астаной», занявшей восьмое место. «Кайрат» (второе место) сыграет с «Байтереком» (седьмое место). «Актобе» (третье место) отправится в гости к «Каспию» (шестое место). «Атырау» (четвертое место) сыграет с «Аятом» из Рудного (пятое место). Первые матчи пройдут 23 мая, ответные — 27 мая. Если потребуется третий матч (так как серия до двух побед), он состоится 28 мая.
Победители пар пройдут в полуфинал плей-офф, даты которого будут определены позже.
Кроме того, «Жетысу», занявший 11-е место, сыграет с серебряным призером Первой лиги командой «Елимай». Первая игра пройдет в Талдыкоргане 24 мая, ответная — 30 мая в Астане или Кокшетау.
Ранее стало известно, что «Кайрат» уволил главного тренера перед серией плей-офф за чемпионство в Казахстане.