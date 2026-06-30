В Кандыагаше закрыли незаконный ресторан «Тумар» после массового отравления 188 человек

Ресторан в городе Кандыагаше Актюбинской области, где произошло массовое пищевое отравление, работал без санитарно-эпидемиологического заключения. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Сархат Бейсенова на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По состоянию на сегодняшний день в Мугалжарском районе Актюбинской области зарегистрировано 188 пострадавших, в том числе 15 человек — это дети в возрасте до 14 лет, 177 человек на сегодня госпитализированы и 11 находятся на амбулаторном лечении. Состояние всех пациентов оценивается как средней степени тяжести. По предварительным данным, которые у нас имеются по эпидемическому расследованию, причиной массового отравления явилось употребление блюд, приготовленных и употреблявшихся в ходе мероприятий, которые были проведены в одном из ресторанов города в период с 18 по 20 июня 2026 года, — сказала Сархат Бейсенова.

По ее словам, в пробах пищевой продукции и смывах персонала выявлены возбудители кишечной инфекции, а также условно-патогенная микрофлора.

Спикер также сообщила, что были установлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность объекта, несоблюдение условий приготовления пищи, то есть, был нарушен технологический процесс приготовления и хранения продукции. Также были нарушения личной гигиены персоналом и отсутствие обязательных медицинских книжек, то есть, персонал работал без медицинского освидетельствования.

Как сообщила Сархат Бейсенова, деятельность объекта приостановлена, проводится досудебное расследование. Эпидемиологическое расследование еще продолжается.

Ранее сообщалось, что более 100 человек госпитализированы после посещения ресторана «Тумар» в Кандыагаше, позже было начато досудебное расследование.