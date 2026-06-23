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    Отравление в ресторане в Кандыагаше: начато досудебное расследование

    По факту отравления граждан, посещавших ресторан «Тумар» в городе Кандыагаш Актюбинской области, начато досудебное расследование по признакам нарушения санитарных правил или гигиенических нормативов (ст. 304 УК РК), передает агентство Kazinform со ссылкой на ДП Актюбинской области.

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    Фото: ДП Алматы

    В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

    По результатам досудебного расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

    Напомним, что в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди граждан, посещавших ресторан «Тумар», с признаками кишечной инфекции были госпитализированы 102 человека.

    Отравление Регионы Казахстана Кафе и рестораны Актюбинская область Досудебное расследование
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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