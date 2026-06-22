Более 100 человек госпитализированы после посещения ресторана в Кандыагаше

В городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди граждан, посещавших ресторан «Тумар». В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование, передает Kazinform.

По данным управления здравоохранения Актюбинской области, с 19 июня 2026 года в Мугалжарскую районную больницу и областную клиническую инфекционную больницу с признаками кишечной инфекции были госпитализированы 102 человека.

У 34 пациентов зарегистрирован вероятный случай сальмонеллёза. На всех заболевших направлены экстренные извещения в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области. Также произведён забор биологического материала для проведения бактериологических исследований.

В управлении здравоохранения сообщили, что состояние всех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. Пациенты получают необходимую медицинскую помощь в полном объёме.

Для координации работы создан оперативный штаб. В Мугалжарский район направлены дополнительные медицинские бригады. В медицинских организациях подготовлен необходимый коечный фонд и обеспечен запас лекарственных средств.

В ведомстве также опровергли распространяемую информацию о том, что пациенты размещены в коридорах больницы, отметив, что эти сведения не соответствуют действительности.

Одновременно специалисты проводят выявление и медицинское наблюдение за контактными лицами.

В Мугалжарском районном управлении санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что все заболевшие принимали участие в мероприятиях, проходивших на объекте общественного питания.

В рамках эпидемиологического расследования с проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы специалисты отобрали пробы пищевой продукции и объектов окружающей среды. Все образцы направлены на лабораторные исследования.

На период проведения противоэпидемических и профилактических мероприятий деятельность объекта общественного питания временно приостановлена до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ситуация находится на постоянном контроле профильных служб. Дополнительная информация будет предоставлена по итогам эпидемиологического расследования.

Ранее массовое отравление в суши-кафе произошло в Алматинской области.