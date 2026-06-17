Массовое отравление в суши-кафе произошло в Алматинской области

В поселке Боралдай временно приостановлена деятельность одного из суши-кафе, расположенного на территории рынка «Алатау». Такое решение принято на время проведения проверки после случаев массового пищевого отравления, передает агентство Kazinform.

По данным управления санитарно-эпидемиологического контроля Илийского района, за медицинской помощью обратились жители с симптомами пищевого отравления. В результате 19 человек были госпитализированы. По предварительной информации, все пострадавшие ранее употребляли продукцию, приобретенную в данном заведении.

После поступления первых обращений к расследованию были привлечены специалисты санитарно-эпидемиологической службы, органов здравоохранения и местных исполнительных органов.

Начата комплексная проверка. Специалисты отобрали образцы пищевой продукции для лабораторных исследований, а собранные материалы направлены в уполномоченные органы для дальнейшего рассмотрения.

Окончательные причины произошедшего будут установлены после завершения всех проверочных мероприятий и получения результатов экспертиз. О результатах расследования обещают сообщить дополнительно.

В санитарно-эпидемиологической службе призвали жителей проявлять особую осторожность при выборе заведений общественного питания, особенно в летний период. Специалисты рекомендуют обращать внимание на санитарное состояние объектов, а также на соблюдение условий хранения и реализации пищевой продукции.

— При появлении таких симптомов, как рвота, диарея или повышение температуры тела, не следует заниматься самолечением. Необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, — сообщили в управлении санитарно-эпидемиологического контроля Илийского района.

Ранее санитарные врачи назвали основные причины пищевых отравлений и напомнили жителям о мерах предосторожности при покупке, хранении и употреблении продуктов питания.