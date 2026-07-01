Конкурс «Үкілі домбыра» объединил молодых талантов со всей страны в Туркестане

В Туркестане прошел традиционный республиканский конкурс «Үкілі домбыра», приуроченный к вступлению в силу новой Конституции Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В связи со вступлением в силу новой Конституции нашей страны с 1 июля, в городе Туркестане прошел традиционный республиканский конкурс «Үкілі домбыра». Организатором этого благородного мероприятия выступило коммунальное государственное учреждение «Қоғамдық келісім» при областном управлении общественного развития.

Главная цель конкурса, который проводится ежегодно и уже стал традиционным, — широкая популяризация национального искусства и культурного наследия казахского народа среди молодежи различных этносов, прославление священной домбры, повышение уважения к национальным ценностям, а также выявление талантливых молодых исполнителей и поддержка их творческого потенциала.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В этом году конкурс, приуроченный к Национальному дню домбры, собрал представителей различных этносов не только из районов и городов Туркестанской области, но и из Акмолинской, Алматинской, Абайской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Улытауской областей, а также города Шымкента. Участники соревновались в трех номинациях: исполнение традиционных песен, кюев и терме.

В ходе конкурса были продемонстрированы различные жанры национального искусства, а мастерство молодых исполнителей оценивало профессиональное жюри. В его состав вошли известные деятели культуры и искусства, мэтры традиционного жанра и преподаватели высших учебных заведений.

В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев. Он подчеркнул значимость конкурса в продвижении национальной культуры и пожелал участникам удачи. В своем выступлении он обратил внимание на символическое значение проведения конкурса именно 1 июля, отметив, что с этого дня вступает в законную силу новая Конституция страны, знаменующая новый этап на пути построения Справедливого Казахстана.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

— Единство народа и общественное согласие — главная опора нашего государства. То, что сегодня представители разных этносов с почтением относятся к священной казахской домбре и вместе прославляют национальное искусство, является ярким свидетельством сплоченности и силы нашей страны. Встреча молодых талантов со всех уголков Казахстана на гостеприимной земле Туркестана — это прекрасный пример укрепления культурных связей и популяризации национальных ценностей, — сказал Ертай Кенжебекулы.

По итогам конкурса победители в каждой номинации были награждены дипломами I, II и III степеней. Кроме того, активным участникам и их руководителям были вручены специальные благодарственные письма.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Стоит отметить, что республиканский конкурс «Үкілі домбыра», посвященный Национальному дню домбры, продолжит свою работу в качестве важной культурной площадки. Он направлен на укрепление культурных связей среди этнической молодежи, широкую популяризацию самобытного казахского искусства, а также на укрепление национальной идентичности и общественного согласия.