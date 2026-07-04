Президент поздравил участников музыкального вечера, посвященного 100-летию Ермека Серкебаева

Поздравительное письмо Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева участникам юбилейного концерта зачитала заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева.

Фото: Минкультуры и информации РК

В своем обращении Глава государства отметил, что Ермек Серкебаев — уникальный талант, внесший неоценимый вклад в развитие национального искусства. Президент подчеркнул, что артист с высоким мастерством исполнял лучшие партии в казахских и мировых операх, поднимал произведения на вершины классической музыки, а также прославлял отечественную культуру на известных мировых сценах.

— 100-летие Ермека Серкебаева включено в перечень юбилеев, отмечаемых в рамках ЮНЕСКО. Ермек Бекмухамедович был выдающимся певцом и мудрым наставником. Он долгие годы плодотворно трудился в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, воспитав многих учеников. Таким образом, он сформировал собственную неповторимую вокальную школу. Его высокое искусство и благородный человеческий облик служат примером для подрастающего поколения. Поэтому сохранение памяти о таком сыне народа, как Ермек Серкебаев, и популяризация его наследия — наша общая задача, — говорится в поздравлении Президента.

Особую атмосферу вечеру придало участие семьи выдающегося оперного певца. На сцене выступили — Мурат Серкебаев, Байгали Серкебаев, а также Жамиля Серкебаева. Их участие стало символом преемственности поколений и данью уважения творческому наследию легендарного мастера, чье имя навсегда вписано в историю отечественного музыкального искусства.

Фото: Минкультуры и информации РК

Представитель творческой династии Мурат Серкебаев выразил признательность Главе государства за внимание к культуре и отметил высокий уровень организации юбилейного вечера.

— Сегодняшний вечер стал большим праздником для всех нас. Ермек Бекмухамедович — великий мастер, имя которого объединяет поколения. Концерт был поставлен на высоком уровне, публика принимала его с огромным теплом. Особую признательность хочу выразить Президенту за внимание к культуре. Очень важно, что в нашей стране сохраняется память о выдающихся деятелях искусства и поддерживаются такие проекты, — отметил Мурат Серкебаев.

Фото: Минкультуры и информации РК

Музыкант и продюсер Байгали Серкебаев подчеркнул, что вечер стал важным событием для семьи, артистов и всех поклонников творчества Ермека Серкебаева.

— Я очень горжусь своим отцом, который сделал так много для Казахстана и прославил его далеко за пределами страны. Огромное спасибо Президенту за такое внимание к памяти и творчеству моего отца. Благодарю всех, кто принимал участие в этом концерте, и кто его организовал. Сегодня был потрясающий, теплый, удивительный музыкальный вечер. Чувствовалось, что и музыканты, и зрители получили огромное удовольствие, — сказал Байгали Серкебаев.

Фото: Минкультуры и информации РК

Отмечается, что со сцены прозвучали произведения из репертуара Ермека Серкебаева, ставшие частью золотого фонда казахстанской музыкальной культуры, а также современные интерпретации любимых народом песен.