«Таза Қазақстан»: с начала текущего года высажено более одного млн деревьев

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к «зеленой экономике» при Президенте Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Рассмотрен ход реализации инициативы Главы государства «Таза Қазақстан».

— В Новой Конституции Республики Казахстан охрана окружающей среды, бережное отношение к природным богатствам закреплены как одна из главных обязанностей каждого ее гражданина. Основополагающими принципами деятельности страны является формирование высокой экологической культуры. В этой связи инициатива Главы государства «Таза Қазақстан» поступательно реализуется как ключевой принцип, заложенный в Конституции. Ярким примером нашей приверженности данному принципу стала масштабная работа по вовлечению всех представителей общественности, волонтеров, бизнеса в совместное решение экологических вопросов. Мы стремимся к тому, чтобы бережное отношение к природе и соблюдение чистоты стали внутренней потребностью и повседневной нормой жизни для каждого гражданина Казахстана, — подчеркнул Олжас Бектенов.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в рамках «Таза Қазақстан» с начала текущего года высажено более 1 млн деревьев, проведено свыше 200 экологических мероприятий с участием более 4 млн человек, в том числе 510 тыс. волонтеров. Очищено более 76 тыс. га территорий, собрано и вывезено 413 тыс. тонн отходов, на переработку направлено 115,7 тыс. тонн отходов. Всего с начала запуска общенационального движения «Таза Қазақстан» за три года в населенных пунктах высажено свыше 5,6 млн деревьев, в государственном лесном фонде свыше 1 млрд саженцев и сеянцев.

Руководитель Правительства заслушал отчеты акимов ряда регионов. Аким области Улытау Дастан Рыспеков доложил, что с начала года очищено свыше 900 га территорий, вывезено 3,5 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Из запланированных к посадке в текущем году 30 тыс. деревьев в весенний период уже высажено 19 тыс. саженцев и кустарников. До 2027 года в регионе планируется запустить цех переработки отходов бумаги и резины.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Согласно докладу акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова, в регионе высажено свыше 332 тыс. деревьев. В более чем 3 тыс. экологических акций и субботников приняли участие свыше 355 тыс. жителей и задействовано более 1,2 тыс. ед. спецтехники. В результате вывезено 380 тонн мусора. Открыт «Экопарк Туркестан», запущено 33 электробуса с зарядными станциями.

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов доложил о вывозе свыше 22 тыс. тонн мусора. В области создаются крупные экопарки, включая «Таза Қазақстан» в Усть-Каменогорске, «Березовая роща», «Жасыл аймақ» и «Горная Ульбинка». Всего в экоакциях приняли участие более 330 тыс. человек и 19 тыс. волонтеров.

Премьер-министр отметил, что Концепция развития экологической культуры «Таза Қазақстан» уже трансформировалась из формата разовых экологических акций в последовательную государственную политику по формированию экологической культуры, повышению ответственности граждан за состояние окружающей среды и улучшению качества жизни.

— Эффективность реализации инициативы Главы государства «Таза Қазақстан» оценивается не количеством проведенных мероприятий, а конкретными изменениями в состоянии населенных пунктов, уровне экологической культуры населения и устойчивости достигнутых результатов. Для ее достижения необходима системная работа центральных и местных исполнительных органов по благоустройству населенных пунктов, развитию соответствующей инфраструктуры, в том числе связанной с переработкой отходов, профилактикой экологических правонарушений, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства поручил:

всем государственным органам — обеспечить качественную и своевременную реализацию всех мероприятий Концепции с обязательным достижением установленных целевых показателей;

усилить работу, расширив участие молодежи, волонтерских организаций, общественных объединений и бизнеса в мероприятиях инициативы «Таза Қазақстан».

На заседании Совета по переходу к «зеленой экономике» рассмотрена текущая ситуация и принимаемые меры по управлению отходами. В частности, в области развития инфраструктуры переработки, энергетической утилизации, модернизации полигонов твердых бытовых отходов, а также энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики.

Заслушан доклад министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева:

по итогам 2025 года доля сортировки и переработки коммунальных отходов составила 30,7%. К 2030 году ожидается, что показатель переработки коммунальных отходов составит 40%, промышленных — 50%;

за прошедший год устранено 3 629 стихийных свалок из 3 828 выявленных объектов, или 95%. За первое полугодие 2026 года — 585 из 1 983;

в рамках льготного финансирования за счет утилизационного платежа одобрены 68 проектов на 374 млрд теңге, из них 12 уже введены в эксплуатацию;

ведется модернизация 2 755 полигонов ТБО, для сельских площадок упрощены отдельные разрешительные процедуры и экологические нормы, строительство новых объектов будет финансироваться за счет средств утилизационного платежа;

к программе «Экоқолдау» подключены 94 компании. Переработано более 115 тыс. тонн бумаги, стекла, шин и пластика, объем выплат составил почти 3 млрд теңге. Прорабатывается подключение мусоровывозящих компаний, ОСИ и КСК для расширения раздельного сбора на уровне жилого сектора.

В обсуждении приняли участие директор Научно-образовательного центра «Зеленая Академия» Бахыт Есекина, председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» Айгуль Соловьева, председатель правления ОЮЛ «Коалиция за „зеленую экономику“ и развитие G-Global» Асхат Сулейменов, председатель правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» Сакен Калкаманов, исполнительный директор Казахстанской ассоциации по управлению отходами «KazWaste» Вера Мустафина. В частности, озвучены предложения по внедрению цифровых инструментов и решений ИИ для оценки качества благоустройства, санитарной очистки и озеленения населенных пунктов, а также их влияния на окружающую среду. Кроме того, предложено усилить координационную работу по сопровождению «зеленых» проектов для консультирования регионов, внедрения современных технологий и распространения лучших международных практик. Премьер-министр подчеркнул, что проводимая работа должна создавать комфортные места, новые точки притяжения для жителей, способствуя повышению качества жизни и формированию благоприятной экосистемы.

— Глава государства уделяет особое внимание вопросу управления твердыми бытовыми отходами, как одной из важных экологических задач. Утверждена Концепция по управлению всеми видами отходов, приняты необходимые нормативные акты для строительства новых полигонов ТБО, реализуется механизм льготного кредитования отрасли. Проводится постоянная работа по ликвидации несанкционированных свалок. Однако, имеется ряд вопросов, требующих решений, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Поручения руководителя Правительства:

Министерству экологии и природных ресурсов — в недельный срок внести проект постановления по реализации механизма строительства новых полигонов ТБО в Аппарат Правительства;

акиматам регионов усилить работу по ликвидации несанкционированных свалок. Премьер-министр отметил слабые темпы текущей работы;

рециклинг отходов.

— В передовых странах мира достаточно успешно реализована концепция «Экономики замкнутого цикла», главный принцип которой — предотвращение появления отходов. Например, в Швеции менее 1% мусора поступает на свалки. Страна даже импортирует отходы из соседних стран. В Германии более 67% бытовых отходов возвращается в оборот. Список можно продолжать. Рециклинг отходов — это то, к чему мы должны стремится. Однако, имеются факты, когда затягивается реализация проектов в сфере переработки отходов. В этой связи, Министерству экологии в недельный срок провести ревизию проектов в сфере повторного использования отходов и внести конкретные решения по их реализации, — подчеркнул Премьер-министр.

Кроме того, внимание уделено проводимой работе в сфере энергосбережения и планах по развитию отрасли. Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил, что в промышленном секторе достигнуто снижение энергоэффективности на 32% за счет проведенной работы с крупными предприятиями. Для них разработаны индивидуальные целевые индикаторы по энергоэффективности. Энергоаудит прошли порядка 300 крупных промышленных объектов, реализован ряд энергосберегающих мероприятий на 113 млрд тенге, обеспечивший достижение существенной экономии в отрасли. Работа на сегодня ведется еще по свыше 300 объектам. В целом энергоемкость экономики РК по итогам 2024 года снизилась на 5%.

Премьер-министр подчеркнул важность внедрения передового опыта в сфере энергосбережения и энергоэффективности.

— Глава государства недавно отметил, что энергоемкость экономики Казахстана в 2 раза выше среднемировых значений и в 3,5 раза — показателей стран ОЭСР. Общемировой тенденцией, фиксируемой Международным энергетическим агентством, остается планомерное снижение энергоемкости — глобальная экономика учится производить больше благ, используя меньше ресурсов. Поэтому необходимо активно внедрять передовой опыт в сфере энергосбережения и энергоэффективности, — отметил Олжас Бектенов.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Внимание участников заседания было акцентировано на мировом опыте. Так, в Германии и Японии избыточное тепло от металлургических и химических заводов не выбрасывается в атмосферу, а улавливается тепловыми насосами и направляется на отопление близлежащих жилых кварталов. Во многих странах Европы при строительстве новых зданий используются сверхгерметичная теплоизоляция, энергосберегающие окна и системы рекуперации воздуха.

— Главой государства перед Правительством поставлена задача к 2029 году снизить энергопотребление и энергоемкость экономики на 15%. Все субъекты промышленности должны утвердить свои планы мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. В недельный срок акиматам Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей, городу Астане надо утвердить соответствующие Дорожные карты. Министерству промышленности необходимо держать данный вопрос на особом контроле, — поручил Премьер-министр

Министерству промышленности совместно с ответственными органами и акиматами необходимо принять соответствующие меры по достижению запланированных показателей.

Ранее сообщалось о том, что более 177 тысяч нарушений экозаконодательства выявили в Казахстане.