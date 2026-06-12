Более 177 тысяч нарушений экозаконодательства выявили в Казахстане

Министерство внутренних дел продолжает реализацию республиканской экологической программы «Таза Қазақстан», передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Ведомством проводится масштабная работа, направленная на предотвращение складирования твердых бытовых и строительных отходов в неустановленных местах, а также на пресечение фактов слива жидких отходов вне специализированных полигонов.

За пять месяцев этого года выявлено 248 стихийных свалок и свыше 177 тысяч административных нарушений (загрязнение мест общего пользования, нарушение правил благоустройства).

В уполномоченные государственные органы, включая департаменты экологии и местные исполнительные органы, направлено 58 материалов для принятия соответствующих мер реагирования. Также в адрес местных исполнительных органов внесено 172 представления об устранении выявленных нарушений. По итогам их рассмотрения ликвидировано 153 стихийные свалки.

МВД призывает граждан соблюдать требования экологического законодательства, поддерживать чистоту населенных пунктов и бережно относиться к окружающей среде.