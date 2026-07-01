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    Национальный день домбры: какие мероприятия пройдут в Астане

    Ежегодно в первое воскресенье июля в Казахстане отмечают Национальный день домбры — праздник, посвященный одному из главных символов казахской культуры и духовного наследия народа, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    Национальный день домбры: какие мероприятия пройдут в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В этом году в Астане в честь праздника подготовили насыщенную культурную программу.

    2 июля в 15:00 на Аллее писателей района «Байконыр» состоится праздничная концертная программа, посвященная Национальному дню домбры. В рамках мероприятия ансамбль «Алтын домбыра» исполнит лучшие произведения казахской инструментальной музыки.

    3 июля в 19:00 на бульваре Нуржол состоится Dombyra Party в формате открытого микрофона. Все желающие смогут исполнить кюи и народные песни, а также стать частью праздничной атмосферы.

    5 июля в 17:00 во Дворце мира и согласия состоится концерт «Асыл мұра». Культурный проект, который проводится уже в пятый раз, направлен на популяризацию казахского традиционного музыкального искусства и сохранение национального культурного наследия.

    В ходе концерта будут широко представлены Сарыаркинская, Сырдарьинская, Жетысуская, Алтай-Тарбагатайская и Западно-Казахстанская школы казахского традиционного песенного и кюевого искусства. Прозвучат песни, жыры и кюи, отражающие особенности этих пяти исполнительских школ.

    В культурном мероприятии примут участие известные деятели искусства и представители традиционного творчества.Также на концерте выступят ансамбль «Коркыт», ансамбль танца «Шалкыма», квартет «Дала Sound» и хор Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева.

    В этот же день в столичном амфитеатре жителей и гостей столицы ждет мультимедийное представление нового формата. С 12:00 до 20:00 на территории столичного амфитеатра будет организована культурно-развлекательная программа для детей. Здесь будут работать несколько тематических площадок с мастер-классами, творческими активностями и интерактивными развлечениями.

    В 20:00 в амфитеатре начнется концертная программа.

    Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на на совместном заседании палат Парламента, заявил, что домбра, являясь священной национальной ценностью, должна стать уникальным брендом Казахстана на мировой арене.

    Праздник День домбры Астана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор