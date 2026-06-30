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    Домбра должна стать уникальным казахстанским брендом во всем мире — Токаев

    Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что домбра, являясь священной национальной ценностью, должна стать уникальным брендом Казахстана на мировой арене, передает корреспондент агентства Kazinform.

    домбра домбыра
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Глава государства напомнил, что через несколько дней в стране отметят Национальный день домбры.

    — Это особый праздник, который подчеркивает нашу самобытность и поднимает дух народа, особенно подрастающего поколения. Как писал выдающийся поэт Кадыр Мырза Али, «Нағыз қазақ — домбыра». Действительно, прославляя домбру, мы возносим на пьедестал наше национальное искусство. Домбра, являющаяся нашей священной ценностью, призвана стать уникальным брендом, представляющим наш народ во всем мире, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Президент также отметил, что государство уделяет большое внимание развитию духовной сферы, и значительный вклад в эту работу внес депутатский корпус.

    Какие памятники домбре установлены в Казахстане, можно узнать по ссылке.

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    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор