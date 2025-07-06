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    10:20, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Какие памятники домбре установлены в Казахстане

    С 2018 года первое воскресенье июля в Казахстане отмечается как Национальный день домбры. Корреспондент агентства Kazinform предлагает вниманию читателей топ-10 памятников, установленных в честь этого национального музыкального инструмента.

    домбра
    Коллаж: Kazinform

    Первый памятник домбре в Казахстане появился в городе Актобе в 2016 году.

    Автором скульптуры является К. Есжанов. Высота памятника составляет 6,30 метра, ширина — 1,40 метра. Длина корпуса — около 2,5, гриф — около 4-х метров.

    ескерткіш
    Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

    Домбра изготовлена из металла, имеет 12 ладов, две струны изготовлены из тросовой проволоки. Мастер не забыл украсить инструмент украшением из пера (үкі), при этом строго соблюдены все каноны создания музыкального инструмента.

    домбыра
    Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

    Архитектурная композиция «Домбра» в Кокшетау была подарена городу к его 195-летнему юбилею в 2019 году.

    а
    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    Местный скульптор и художник М. Бурмаганов создал 11-метровую стелу из металлической конструкции и бетона. Композиция была установлена на средства спонсоров.

    а
    Фото: Оксана Матасова /Kazinform

    В нашей стране также имеется фонтан в форме домбры. Он расположен в Алматы, рядом с Казахской национальной консерваторией имени Курмангазы. 

    а
    Фото: kazpravda.kz

    Это первый фонтан, посвящённый национальному музыкальному инструменту. Его длина — 10,25 метра, ширина — 2,85 метра. Авторы проекта — Н. Каныбеков и Н. Куанышбеков.

    домбыра
    Фото: Алма Мұқанова /Kazinform

    В центральном парке посёлка Индербор Атырауской области установлен монумент в форме домбры с надписью «Домбра Абдоллы».

    домбыра
    Фото: акимат Индерского района

    Монумент отлит из металла золотистого цвета, его высота составляет 7,5 метра. В тёмное время суток он красиво подсвечивается. На памятнике выбиты имена ряда местных артистов.

    В Шымкенте установлен памятник домбре, который начинает звучать — играть кюй, как только к нему приближаются.

    шымкент
    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    Он расположен перед Дворцом торжеств «Туркестан». Авторы памятника — члены Шымкентского филиала Союза художников Казахстана. Длина скульптуры — 7,5 метра, ширина — 1,5 метра.

    а
    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    В Жарминском районе  области Абай также был установлен памятник в честь Национального дня домбры — это произошло в 2018 году.

    Скульптор из Семипалатинска Н. Калиев изготовил его из стеклопластика, окрасив под бронзу. Высота памятника — 7 метров, ширина — 3 метра.

    домбыра
    Фото: акимат Жарминского района

    В Туркестанской области можно встретить сразу несколько памятников, посвящённых домбре. Один из них установлен в ауле Шаульдер Отрарского района.

    домбыра
    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    Ещё один памятник под названием «Күй құдіреті» (Могущество кюя) находится на площади Ту тұғыры в селе Шолакқорған, административном центре Сузакского района. На его поверхности выгравированы имена местных писателей и кюйши.

    домбыра
    Фото: Kazinform

    В сельском округе Каратобе Толебийского района Туркестанской области также установлен памятник в форме домбры. Он был установлен в 2019 году, его высота составляет 1,40 метра, а ширина — 1,20 × 1,20 метра.

    домбыра
    Фото из социальных сетей

    Монумент «Домбра» в ауле Жалпактал Казталовского района Западно-Казахстанской области — это подарок выпускников школы, окончивших её 20 лет назад, своему родному селу.

    Архитектурное сооружение, ставшее украшением села, было установлено в прошлом году.

    домбыра
    Фото: акимат Казталовского района

    Ещё один памятник находится в Актогайском районе Карагандинской области. Его высота достигает 12 метров, а площадь основания составляет 80 квадратных метров.

    домбыра
    Фото: акимат Актогайского района

    В центре аллеи «Сыр сүлейлері» в городе Кызылорде также установлен памятник с аналогичным содержанием. В композиции представлены образы домбры и кобыза, а также перо и копьё, символизирующие поэзию и доблесть.

    домбыра
    Фото: Назерке Саниязова / Kazinform

    Авторами композиции являются А. Кененбаев, М. Сыдыков и С. Макибаев.

    В Шиелийском районе Кызылординской области также установлен памятной знак в честь национального инструмента. Он посвящён кюю «Шиелі толғауы», созданному известным кюйши Адильбеком Ташимовым.

    домбыра
    Фото: Әділбек Тәшімов

    Напомним, что в честь Национального дня домбры в этом году по всей стране будет проведено около 300 мероприятий, из которых более 200 состоятся в регионах.

    Теги:
    Культура День домбры Регионы Казахстана Регионы Общество Национальные традиции
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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