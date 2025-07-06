Какие памятники домбре установлены в Казахстане

Первый памятник домбре в Казахстане появился в городе Актобе в 2016 году.

Автором скульптуры является К. Есжанов. Высота памятника составляет 6,30 метра, ширина — 1,40 метра. Длина корпуса — около 2,5, гриф — около 4-х метров.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

Домбра изготовлена из металла, имеет 12 ладов, две струны изготовлены из тросовой проволоки. Мастер не забыл украсить инструмент украшением из пера (үкі), при этом строго соблюдены все каноны создания музыкального инструмента.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

Архитектурная композиция «Домбра» в Кокшетау была подарена городу к его 195-летнему юбилею в 2019 году.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Местный скульптор и художник М. Бурмаганов создал 11-метровую стелу из металлической конструкции и бетона. Композиция была установлена на средства спонсоров.

Фото: Оксана Матасова /Kazinform

В нашей стране также имеется фонтан в форме домбры. Он расположен в Алматы, рядом с Казахской национальной консерваторией имени Курмангазы.

Фото: kazpravda.kz

Это первый фонтан, посвящённый национальному музыкальному инструменту. Его длина — 10,25 метра, ширина — 2,85 метра. Авторы проекта — Н. Каныбеков и Н. Куанышбеков.

Фото: Алма Мұқанова /Kazinform

В центральном парке посёлка Индербор Атырауской области установлен монумент в форме домбры с надписью «Домбра Абдоллы».

Фото: акимат Индерского района

Монумент отлит из металла золотистого цвета, его высота составляет 7,5 метра. В тёмное время суток он красиво подсвечивается. На памятнике выбиты имена ряда местных артистов.

В Шымкенте установлен памятник домбре, который начинает звучать — играть кюй, как только к нему приближаются.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Он расположен перед Дворцом торжеств «Туркестан». Авторы памятника — члены Шымкентского филиала Союза художников Казахстана. Длина скульптуры — 7,5 метра, ширина — 1,5 метра.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

В Жарминском районе области Абай также был установлен памятник в честь Национального дня домбры — это произошло в 2018 году.

Скульптор из Семипалатинска Н. Калиев изготовил его из стеклопластика, окрасив под бронзу. Высота памятника — 7 метров, ширина — 3 метра.

Фото: акимат Жарминского района

В Туркестанской области можно встретить сразу несколько памятников, посвящённых домбре. Один из них установлен в ауле Шаульдер Отрарского района.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Ещё один памятник под названием «Күй құдіреті» (Могущество кюя) находится на площади Ту тұғыры в селе Шолакқорған, административном центре Сузакского района. На его поверхности выгравированы имена местных писателей и кюйши.

Фото: Kazinform

В сельском округе Каратобе Толебийского района Туркестанской области также установлен памятник в форме домбры. Он был установлен в 2019 году, его высота составляет 1,40 метра, а ширина — 1,20 × 1,20 метра.

Фото из социальных сетей

Монумент «Домбра» в ауле Жалпактал Казталовского района Западно-Казахстанской области — это подарок выпускников школы, окончивших её 20 лет назад, своему родному селу.

Архитектурное сооружение, ставшее украшением села, было установлено в прошлом году.

Фото: акимат Казталовского района

Ещё один памятник находится в Актогайском районе Карагандинской области. Его высота достигает 12 метров, а площадь основания составляет 80 квадратных метров.

Фото: акимат Актогайского района

В центре аллеи «Сыр сүлейлері» в городе Кызылорде также установлен памятник с аналогичным содержанием. В композиции представлены образы домбры и кобыза, а также перо и копьё, символизирующие поэзию и доблесть.

Фото: Назерке Саниязова / Kazinform

Авторами композиции являются А. Кененбаев, М. Сыдыков и С. Макибаев.

В Шиелийском районе Кызылординской области также установлен памятной знак в честь национального инструмента. Он посвящён кюю «Шиелі толғауы», созданному известным кюйши Адильбеком Ташимовым.

Фото: Әділбек Тәшімов

Напомним, что в честь Национального дня домбры в этом году по всей стране будет проведено около 300 мероприятий, из которых более 200 состоятся в регионах.