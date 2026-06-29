Президент РК наградил Премьер-министра Грузии орденом «Достык» I степени

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе орденом «Достык» I степени за вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Выступая на церемонии, Глава государства отметил, что под руководством Ираклия Кобахидзе Грузия успешно реализует масштабные социально-экономические реформы, повышает благосостояние граждан и укрепляет свои позиции на международной арене.

— Поистине вдохновляет наблюдать за выдающимся путем развития вашей страны. Я уверен, что Грузия и впредь будет двигаться по пути устойчивого развития, достигая новых высот как сильное и процветающее государство. Наши страны объединяют глубокие исторические корни, общие культурные ценности и многовековые узы дружбы и взаимопонимания. Казахстанский народ высоко ценит грузинский народ, глубоко уважая его богатую историю и уникальную культуру. Грузинская община является неотъемлемой частью нашего многоэтничного общества и служит живым мостом между нашими странами, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в последние годы двусторонние отношения получили новый импульс. Активизировался политический диалог. Растет взаимная торговля, а экономическое сотрудничество продолжает расширяться в самых различных сферах.

Особое внимание в ходе переговоров стороны уделили развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также реализации совместных проектов в энергетике, транспорте, промышленности, машиностроении и сельском хозяйстве.

— Растущая активность казахстанского и грузинского бизнеса отражает позитивную динамику нашего экономического партнерства. Все это демонстрирует высокие темпы нашего взаимовыгодного сотрудничества и создает прочную основу для вывода двусторонних отношений на новый уровень, — отметил Президент.

Он также сообщил, что по итогам переговоров Казахстан и Грузия подписали совместное заявление о повышении уровня двусторонних отношений до стратегического партнерства.

В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев объявил о награждении премьер-министра Грузии орденом «Достык» I степени.

— Прежде всего, уважаемый господин Кобахидзе, в знак признания вашего выдающегося лидерства и значительного вклада в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Грузией я принял решение наградить вас специальным орденом первой степени, который носит очень символичное название, означающее «Дружба». Эта награда является свидетельством тесных связей и укрепляющегося партнерства между Казахстаном и Грузией, — заключил Глава государства.

Напомним, Премьер-министр Грузии прибыл в Астану. Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провели переговоры в узком составе.