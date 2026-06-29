Премьер-министр Грузии прибыл в Астану

Во Дворце Независимости состоялась официальная церемония встречи Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, прибывшего в нашу страну с официальным визитом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Высокого гостя лично встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В холле Дворца выстроили почетный караул. Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе представили друг другу членов официальных делегаций. Затем начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча в узком составе.

В феврале 2026 года сообщалось, что Президент провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии.

Собеседники подтвердили приверженность укреплению сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах с акцентом на приоритетные направления — транзитно-транспортные связи, энергетику и туризм.