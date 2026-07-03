Казахстан завоевал пять медалей на ЧА U20 по борьбе в Таиланде

Женская сборная Казахстана завоевала пять медалей на чемпионате Азии U20 по женской борьбе в Таиланде, из которых две серебряные и три бронзовые, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

В Паттайе (Таиланд) завершился турнир по женской борьбе в рамках чемпионата Азии среди спортсменок до 20 лет.

В категории до 65 кг Жаныл Бекен дошла до финала, однако уступила сопернице из Узбекистана Мухайё Нарзиллоевой и стала второй. Еще одно серебро принесла Казахстану Улдана Тилеухан, которая в весе до 68 кг в решающей схватке проиграла китайской спортсменке Чэньлин Сун.

Бронзовые медали в копилку команды добавили сразу три спортсменки. В весе до 53 кг Динара Даулкызы одержала победу в поединке за третье место над Вэй Тин Чэнь из Китайского Тайбэя. В категории до 57 кг Анна Стратан также выиграла схватку за бронзу против Юй Сюань Чэн. Еще одну награду такого же достоинства завоевала Айжан Муратбай (до 59 кг), победив представительницу Филиппин Мириам Грейс Балисме.

Какие массовые спортивные мероприятия ко Дню столицы пройдут в Астане — читайте здесь.