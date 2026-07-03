Какие массовые спортивные мероприятия ко Дню столицы пройдут в Астане

Чемпионаты республиканского и городского уровня

Официальный старт праздничной программе был дан 2 июля проведением чемпионата Астаны по гребле на байдарках и каноэ. 3 июля в спортивном комплексе «Аспан» открылся республиканский командный чемпионат по асық ату среди взрослых. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из всех регионов Казахстана.

Детские старты, национальные игры и фестиваль уличного спорта

— Одним из ярких событий программы станет детский забег «Kids RUN» на лыжероллерной трассе Центрального парка. Для участников в возрасте от 6 до 15 лет 4 июля подготовлены дистанции 300 метров, 500 метров и 1 километр, а каждый финишер получит памятную медаль, — проинформировал руководитель КГУ «Дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий» акимата Астаны Азамат Белгибаев.

Фото: акимат Астаны

4 июля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ұлытау» пройдет республиканский турнир по одной из древнейших казахских национальных игр — жілік сындыру.

А в скейт-парк возле спортивного комплекса Sana Sport — фестиваль уличных видов спорта Astana Day Mass Sports. Любители скейтбординга, BMX, роллер-спорта и самокатного спорта смогут продемонстрировать свое мастерство, а зрители — насладиться атмосферой современного городского спорта.

Массовые забеги и спортивные праздники в районах города

На территории комфортной школы № 105 района «Сарыарка» завтра состоится турнир по волейболу среди любительских команд. В Центре социального обслуживания «Жансая» района «Нұра» — спортивный праздник «Почувствуй жизнь» — веселые старты для детей с особыми потребностями.

5 июля в 9:00 в жилом комплексе «Сармат-1» жители района «Есіл» смогут принять участие в семейных эстафетах по национальным видам спорта, включающих соревнования по гиревому спорту, асық ату и перетягиванию каната.

Фото: Общественный фонд «Bolashak Charity»

А в районе «Сарыарка» будет массовый забег SARYARQA RUN, организованный в рамках акции «Астана — город без наркотиков». Участникам старше 16 лет предложены дистанции 4 и 7,6 километров. Старт будет дан на набережной возле мечети имени Ырыскелды кажы. Ожидается участие около 1800 человек. Регистрация проводится на сайте reg.elordasport.kz. При этом движение автотранспорта перекрываться не будет.

Главные события праздничной программы

Центральным спортивным событием станет фестиваль борьбы Astana Day Mass Sports: «Жас Қыран», который пройдет 6 июля в 10:00 в спортивном пространстве под мостом Арқар в Триатлон-парке. Юные спортсмены в возрасте 14–15 лет будут соревноваться в вольной и греко-римской борьбе, қазақ күресі, дзюдо и греплинге.

В этот же день в 12:00 возле торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» состоятся открытые соревнования по асық ату «Астана сақасы», принять участие в которых смогут все желающие.

Фото: gov.kz

Также в 10:00 в парке «Коргалжын» района «Сарыарка» пройдут массовые соревнования по национальным видам спорта среди жителей района. В программу вошли асық ату, гиревой спорт, армрестлинг и перетягивание каната. Регистрация участников будет проводиться на месте.

Аналогичные соревнования в 13:00 состоятся на территории у здания акимата города Астаны. Здесь жители столицы также смогут посоревноваться в асық ату, гиревом спорте, армрестлинге и перетягивании каната. Регистрация участников пройдет непосредственно на месте проведения мероприятия.

Завершит праздничную спортивную программу традиционный республиканский турнир силачей «Толағай», который начнется в 16:00 на площади перед зданием акимата города Астаны. Двадцать сильнейших палуанов страны будут состязаться в поднятии камней, удержании тяжестей, тяге повозки и других силовых дисциплинах.

Фото: акимат Астаны

— В течение всего летнего сезона жителей столицы ожидают массовые забеги, велопробеги и другие спортивные мероприятия. В общей сложности совокупный охват всех социальных спортивных проектов составит порядка 30 тысяч человек, — отметил Азамат Белгибаев.

По словам спикера, реализация данных инициатив будет способствовать укреплению здоровья населения, дальнейшему развитию массового спорта, популяризации физической культуры и формированию устойчивой культуры здорового образа жизни среди жителей столицы.

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