ИИ становится решающим фактором эффективности государственного управления — Глава государства

По его словам, на базе Международного центра Alem.ai открыты две школы нового поколения — TUMO и Tomorrow School.

— Совместно с международными партнерами, в числе которых Telegram и Presight, созданы современные исследовательские лаборатории. Искусственный интеллект широко внедряется в систему образования Казахстана. Недавно я подписал Указ, согласно которому ИИ станет центральным элементом модернизации среднего образования. Он будет внедряться как инструмент, расширяющий возможности учителей, но не заменяющий их. Указ предусматривает создание механизма персонализированного обучения, укрепление цифровой инфраструктуры, совершенствование нормативно-правовой базы и модернизацию образовательных стандартов. Мы также запускаем пилотный проект, который будет масштабирован на всю страну. Он направлен на сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами, а также обеспечение каждому ребенку доступа к высококачественному обучению в эпоху ИИ. Искусственный интеллект становится решающим фактором эффективности государственного управления. Казахстан действует на опережение и создает необходимый институциональный потенциал, чтобы занять лидирующие позиции в процессе трансформации. Всемирно известный эксперт в области ИИ, член Совета по развитию искусственного интеллекта доктор Ли Кай Фу недавно провел обучающий семинар по искусственному интеллекту для высшего руководства государственных органов в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai в Астане. Семинар был посвящен стратегическому применению ИИ в государственном управлении, включая использование ИИ-ориентированных операционных моделей, ИИ-агентов и развитие национального технологического стека ИИ в Казахстане. Регулярные программы обучения госслужащих будут способствовать ускоренному внедрению технологий ИИ и повысят эффективность государственного управления. Кроме того, в Казахстане создается первый в нашем регионе специализированный университет искусственного интеллекта. Этот уникальный вуз станет центром передовых исследований, инноваций и подготовки высококвалифицированных специалистов. Инвестируя в образование, таланты и технологии, мы формируем прочную основу национальной экосистемы искусственного интеллекта, — заметил Касым-Жомарт Токаев.