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    Заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК проходит в Астане

    38-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан проходит в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК проходит в Астане
    Кадр из видео Акорды

    В Астане с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит 38-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан.

    На полях заседания компания Presight AI подписала с Министерством транспорта Казахстана соглашение о развитии технологий «умных» автодорог.

    Также в кулуарах заседания Совета управляющий директор Alstom по Западной и Центральной Азии Жером Бойе рассказал о реализации инвестиционных проектов компании в Казахстане.

    А советник председателя правления KPMG EMA Олег Гощанский заявил, что стабильный инвестиционный климат в Казахстане и прагматичная политика государства укрепляют доверие иностранных инвесторов. 

    Также на заседании Совета иностранных инвесторов президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо сообщила, что Европейский банк реконструкции и развития изучает возможность инвестиций в развитие сети дата-центров в Казахстане. 

    В свою очередь председатель правления Kazakh Invest Султангали Кинжакулов рассказал, какие наиболее значимые льготы для инвесторов были предоставлены в Казахстане за последнее время.

    Акорда Президент Казахстана Инвестиции Инвестпроекты Совет иностранных инвесторов
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор