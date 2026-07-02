Заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК проходит в Астане

38-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан проходит в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

В Астане с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит 38-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан.

На полях заседания компания Presight AI подписала с Министерством транспорта Казахстана соглашение о развитии технологий «умных» автодорог.

Также в кулуарах заседания Совета управляющий директор Alstom по Западной и Центральной Азии Жером Бойе рассказал о реализации инвестиционных проектов компании в Казахстане.

А советник председателя правления KPMG EMA Олег Гощанский заявил, что стабильный инвестиционный климат в Казахстане и прагматичная политика государства укрепляют доверие иностранных инвесторов.

Также на заседании Совета иностранных инвесторов президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо сообщила, что Европейский банк реконструкции и развития изучает возможность инвестиций в развитие сети дата-центров в Казахстане.

В свою очередь председатель правления Kazakh Invest Султангали Кинжакулов рассказал, какие наиболее значимые льготы для инвесторов были предоставлены в Казахстане за последнее время.