Закон о религиозной деятельности изменят в Казахстане

В Казахстане в рамках приведения законодательства в соответствие с новой Конституцией готовятся поправки в 18 законов. Об этом сообщила заместитель Пмьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

По ее словам, сегодня уже внесены поправки в три закона — по вопросам Национального архивного фонда и архивов, общественных советов и доступа к информации. При этом разрабатываются поправки еще в 18 законов.

— В частности, планируется внести законодательные изменения, касающиеся свободы слова и распространения информации, деятельности религиозных организаций, проведения мирных собраний, поддержки волонтерской деятельности, благотворительности, культуры, кинематографии, а также иных вопросов, прямо вытекающих из Конституции, — сообщила Аида Балаева.

Она также подчеркнула, что одним из ключевых нововведений Конституции стало закрепление культуры, науки и образования в числе стратегических приоритетов государства.

В Конституции впервые сохранение и развитие национального культурного наследия закреплено как прямая обязанность государства.

По словам министра, сегодня в нашей стране насчитывается более 25 тысяч историко-культурных объектов. В их числе зарегистрированы 276 памятников истории и культуры республиканского значения, более 12 тысяч объектов местного значения, а также порядка 13 тысяч историко-культурных объектов, включенных в предварительный список.

— Все это — бесценное достояние нашего народа, его историческая память и духовная основа. Сохранение такого бесценного наследия — священный долг не только всего общества, но и будущих поколений. Поэтому закрепление в Конституции защиты историко-культурного наследия как общей ответственности каждого гражданина является наглядным свидетельством коренного изменения отношения к культуре, — подчеркнула Балаева.

Напомним, что сегодня, 1 июля, вступил в силу Основной закон страны, принятый на Общенациональном референдуме 15 марта 2026 года.