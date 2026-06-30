Теперь налог считают по-новому: что важно знать перед продажей квартиры

Новые правила налогообложения дохода от прироста стоимости имущества — теперь налог платится только с фактической прибыли, а не с полной суммы продажи, передает агентство Kazinform со ссылкой на департамент государственных доходов по Мангистауской области.

С 1 января 2026 года в Казахстане действует новый Налоговый кодекс. Теперь налог платится только с фактической прибыли, а не с полной суммы продажи. Это важное изменение, направленное на более справедливое налогообложение.

Главное правило: налог платится только с прибыли

Облагается не вся сумма продажи, а только разница между ценой покупки и ценой продажи. Например, купили квартиру за 20 млн тенге, продали за 25 млн — налог считается только с 5 млн тенге.

Недвижимость: квартиры, дома, дачи, гаражи, парковки

Срок владения — ключевой фактор:

для освобождения от налога недвижимость должна находиться в собственности не менее 2 лет (вместо прежнего 1 года). Важно: это правило применяется только к объектам, купленным с 1 января 2026 года. Если недвижимость приобретена до 2026 года — сохраняется прежнее правило: при владении более 1 года налог не платится.

Ставки налога с 2026 года — прогрессивные:

базовая ставка остаётся 10%, но при прибыли свыше 8500 МРП (около 36,7 млн тенге) на сумму превышения применяется ставка 15%.

Повышенная ставка рассчитывается только с суммы превышения порога, а не со всей прибыли по сделке.

Пример: купили за 30 млн, продали за 35 млн — прибыль 5 млн тенге — налог составит 500 000 тенге (10% от 5 млн).

Автомобиль и другое движимое имущество

Здесь правила другие. Имущественный доход от прироста стоимости при продаже автомобиля возникает, если транспортное средство находилось в собственности менее 1 года с даты регистрации до даты продажи. Ставка — 10% от разницы между ценой продажи и покупки.

Владеете машиной больше года? Налога нет.

Декларация: не забудьте подать!

Продавец обязан подать налоговую декларацию по форме 270.00 до 15 сентября года, следующего за годом продажи. То есть, если продали в 2025 году — срок подачи до 15 сентября 2026 года.

Иностранцы — отдельные правила

Иностранцы всегда платят 15%, независимо от срока владения.

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