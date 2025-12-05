РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:40, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Что нужно учесть при покупке квартиры в Казахстане — юрист

    При покупке квартиры, чтобы избежать возможных рисков, граждане должны тщательно проверять документы строительной компании. Об этом сообщил юрист Бекарыс Аминов, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    Бекарыс Аминов
    Фото: Jibek Joly

    — Иногда строительные компании вместо договора о долевом участии предлагают инвестиционный договор или бронь. Но согласно законодательству, на строящийся объект должен заключаться только договор о долевом участии. Есть специальная утвержденная форма, — сказал специалист в программе «Bugin LIVE» на телеканале «Jibek Joly».

    Как сказал юрист, дольщик имеет право затребовать все документы компании. Информацию о БИН можно проверить в интернете и на Жилищном портале. Там указывается лицензия компании, строящиеся объекты и сведения о компаниях, привлеченных к ответственности.

    Есть три основания, дающие разрешение на долевое строительство:

    • разрешение местного исполнительного органа на привлечение средств дольщиков;
    • гарантия «Казахстанской жилищной компании»; 
    • документ, заключенный с банками второго уровня.

    — Если не будет одного из этих документов, договор о долевом строительстве подписывать нельзя. Эти требования направлены на защиту прав граждан, — говорит Бекарыс Аминов.

    По его словам, некоторые компании стараются собирать деньги, еще не будучи готовы к строительству. Неспособность правильно оценить экономическую ситуацию или нехватка денег может привести к тому, что строительство останется незавершенным.

    Правовые споры, в большинстве случаев, возникают из-за неправильной регистрации требований договора. Если срок строительства переносится и предусмотрен штраф, гражданин может обратиться в суд и взыскать ущерб.

    Наряду с этим, если при приемке квартиры площадь окажется меньше, застройщик должен составить дополнительный договор и указать разницу. В таких случаях также можно обращаться в суд.

    Ранее сообщалось, что в Алматы на четыре строительные компании поступило 300 жалоб.

    Юриспруденция Закон и право Квартиры JIBEK JOLY Покупка жилья
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
