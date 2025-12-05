Что нужно учесть при покупке квартиры в Казахстане — юрист

— Иногда строительные компании вместо договора о долевом участии предлагают инвестиционный договор или бронь. Но согласно законодательству, на строящийся объект должен заключаться только договор о долевом участии. Есть специальная утвержденная форма, — сказал специалист в программе «Bugin LIVE» на телеканале «Jibek Joly».

Как сказал юрист, дольщик имеет право затребовать все документы компании. Информацию о БИН можно проверить в интернете и на Жилищном портале. Там указывается лицензия компании, строящиеся объекты и сведения о компаниях, привлеченных к ответственности.

Есть три основания, дающие разрешение на долевое строительство:

разрешение местного исполнительного органа на привлечение средств дольщиков;

гарантия «Казахстанской жилищной компании»;

документ, заключенный с банками второго уровня.

— Если не будет одного из этих документов, договор о долевом строительстве подписывать нельзя. Эти требования направлены на защиту прав граждан, — говорит Бекарыс Аминов.

По его словам, некоторые компании стараются собирать деньги, еще не будучи готовы к строительству. Неспособность правильно оценить экономическую ситуацию или нехватка денег может привести к тому, что строительство останется незавершенным.

Правовые споры, в большинстве случаев, возникают из-за неправильной регистрации требований договора. Если срок строительства переносится и предусмотрен штраф, гражданин может обратиться в суд и взыскать ущерб.

Наряду с этим, если при приемке квартиры площадь окажется меньше, застройщик должен составить дополнительный договор и указать разницу. В таких случаях также можно обращаться в суд.

Ранее сообщалось, что в Алматы на четыре строительные компании поступило 300 жалоб.