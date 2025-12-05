Проблема дольщиков: в Алматы на четыре строительные компании поступили 300 жалоб

В Алматы, как и в других мегаполисах, стало обычным делом, когда люди вкладывают деньги в жилье еще до начала строительства. Из-за высоких цен на рынке многие выбирают долевое участие. Иногда это решение оправдывается, но иногда заканчивается множественными жалобами и ожиданием жилья.

В департаменте полиции Алматы в ответ на запрос агентства Kazinform сообщили, что в этом году 312 человек подали заявления в полицию по фактам непредоставления квартир в разных жилых комплексах в отношении руководителей четырех ТОО.

— По этим фактам возбуждены уголовные дела по статье 190 части 4 УК РК (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас уголовные дела находятся в производстве следственного управления департамента полиции Алматы. В дальнейшем будут приняты процессуальные решения в соответствии с законом, — сообщили в департаменте.

Кто контролирует строительные компании

На брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель акима Алматы Бейбит Шаханов рассказал, какая работа ведется для решения проблемы дольщиков. По его словам, акимат и другие ведомства постоянно контролируют деятельность строительных компаний.

— К сожалению, у нас есть недобросовестные застройщики, которые привлекают дольщиков, несмотря на отсутствие необходимых документов. Предприниматель начинает незаконно строить жилье на частной земле и активно его продавать. Позже он пытается оформить документы, но это не всегда возможно. В итоге люди остаются и без денег, и без квартир. Когда такие факты выявляются, управление градостроительного контроля приостанавливает работы. Но судебные процессы иногда затягиваются, — сказал он.

Также Бейбит Шаханов подчеркнул, что ответственность прежде всего лежит на самих дольщиках. Человек, вкладывающий деньги в строительство, должен сам убедиться, что компания надежна и работает законно.

— Акимат постоянно следит за рекламой. На сайте публикуется информация о подозрительных жилых комплексах. Есть «горячая линия», по которой можно проверить надежность любого проекта. Но, я считаю, что прежде, чем отдавать кому-то деньги, каждый человек должен самостоятельно проверять. Мы готовы помогать пострадавшим, но в первую очередь это ответственность тех, кто вложил свои средства, — отметил он.

Изменения в законодательстве

31 августа 2025 в Казахстане вступил в силу новый закон, регулирующий участие в долевом строительстве жилья.

Новый закон ввел два ключевых изменения в сфере жилищного строительства. Первое — строительным компаниям запрещается привлекать средства дольщиков без наличия гарантии от АО «Казахстанская жилищная компания» (единый оператор — ред.) или разрешения от местного исполнительного органа (акимата — ред.). Второе — покупка квартиры за наличный расчет отныне запрещена — средства дольщиков могут поступать строительным компаниям исключительно через банки второго уровня.

Ранее мы публиковали актуальную информацию и ЖК, которые не рекомендуются к покупке. В списке — 2 ЖК в Алатауском районе, 4 — в Алмалинском, 11 — в Бостандыкском, 6 — в Медеуском и 5 — в Наурызбайском районах. Полный список можно посмотреть по ссылке.