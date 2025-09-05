В Шымкенте обновлен список застройщиков с разрешением на долевое участие

В ведомстве подчеркивают, не все предложения на рынке первичной недвижимости законны. И если вас пытаются убедить вложиться в будущую квартиру через предварительное бронирование, резервирование, договор инвестирования или уступку права требования — стоит насторожиться. Такие сделки, совершенные в обход закона, не имеют юридической силы.

— Привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещено Законом Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве». За нарушение предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 320 Кодекса об административных правонарушениях, а также статьей 214 Уголовного кодекса РК за осуществление запрещенных видов предпринимательской деятельности, — отметили в управлении.

По данным ведомства, в список строительных организаций, получивших разрешения на привлечение средств дольщиков, входят 35 жилых комплексов, одобренных местным исполнительным органом и 7 жилых комплексов, одобренных Единым оператором — АО «КЖК» (г. Астана).

Обновленный список жилых комплексов, застройщики которых получили разрешение на привлечение денег дольщиков в 2025 году — здесь.

Для получения дополнительной информации жители могут обратиться по телефону: 8 707 201 91 50.

Дольщикам рекомендуется проверять наличие разрешительных документов перед совершением сделки. Информация доступна на официальном сайте акимата Шымкента и управления архитектуры и градостроительства.

Ранее в Шымкенте представили список жилых комплексов, квартиры в которых не стоит приобретать. Застройщики не прошли обязательные процедуры согласования с госорганами, что делает покупку недвижимости в этих домах крайне рискованной.

Напомним, в Казахстане вступили в силу поправки, которые меняют порядок оплаты при покупке жилья в строящихся домах. Все платежи должны производиться исключительно безналичным расчетом через банк. Кроме того, запрещено заключать любые договоры на покупку жилья в новостройке, если не соблюдены требования закона о долевом участии.