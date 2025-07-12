Обновлен список алматинских ЖК, нерекомендуемых для покупки недвижимости

Алатауский район

1. ЖК «Питтсбург» – мкр. Дархан, ул.Сабатаева, 24;

2. МЖК «Достар Deluxe» – мкр. Мадениет, 185/8.

Алмалинский район

3. ЖК «Auezov Apartaments» – ул. Карасай батыра, 183/19;

4. ЖК «Tole bi Residence» – ул. Аносова, 103 Б;

5. ЖК «Кабанбай батыр» – в квадрате улиц Исаева, Кабанбай батыра, Байганина, Карасай батыра;

6. ЖК «M-Park» 2 очередь – ул. Ауэзова, 2/8;

Бостандыкский район

7. ЖК «Швейцария» – мкр.Нурлытау, уч.1480/1, 1480/10, 1480/8, 1480/6, 1480/23, 1480/22;

8. Клубный дом «Rich» – мкр. Мирас, 24/1, 24/2;

9. ЖК «7 Avenue» – мкр. Ремизовка, пер. 7, уч. 71, 73, 75;

10. МЖД (без названия) – мкр. Ерменсай, ул. Жангир хана, 46;

11. ЖК «Evim novo» – мкр. Каргалы, ул. Кенесары хана, 85/3;

12. ЖК «Barakat» – мкр. Нур-Алатау, ул. Тауасарулы, уч. 71/5, 71/6;

13. ЖК «Montblanc» – мкр. Ерменсай, пер. 7, уч. 8;

14. Строительство жилых домов – ПК Горный Гигант, уч. 596/4;

15. Садовые дома – ПК Жанару, уч. 556;

16. ЖК «Alatau park» – мкр. Нур-Алатау, ул. Баязитовой, уч.13;

17. МЖК «Баганашыл» – с/т Мамыр, уч.138/2, 138/3, 138/4, 138/5.

Медеуский район

18. Клубный дом «Sky Club House» – ул. Фонвизина, 28;

19. Клубный дом «Maison» – ул. Шашкина, 42/1;

20. Клубный дом «Pine Hill Residence» – ул. 2, уч. 33;

21. Клубный дом «Alma Garden» – ул. 6, уч. 7, 9;

22. МЖД (без названия) – ул. Нурмагамбетова, 374/1;

22. Клубный дом «Compositor» – ул. Жамакаева, уч. 108.

Наурызбайский район

24. ЖК «Люксембург» – мкр. Каргалы, ул. Кали Надырова, уч. 71, 73, 75;

25. ЖК «Flora» – мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган, уч. 6, 8,10;

26. ЖК «Lantana» – Большой алматинский сельский округ;

27. ЖК «Французский дом» – мкр. Карагайлы, АКХ Чапаево, уч. 426;

28. МЖК (без названия) – ул. Кенесары хана, уч. 98;

Реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а так возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями. Список актуален на дату публикации.

Стоит отметить, что в список так же вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых ещё не начато. По информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов.