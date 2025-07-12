Обновлен список алматинских ЖК, нерекомендуемых для покупки недвижимости
Управление градостроительного контроля Алматы сообщило актуальную информации и ЖК, которые не рекомендуются к покупке. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Алатауский район
1. ЖК «Питтсбург» – мкр. Дархан, ул.Сабатаева, 24;
2. МЖК «Достар Deluxe» – мкр. Мадениет, 185/8.
Алмалинский район
3. ЖК «Auezov Apartaments» – ул. Карасай батыра, 183/19;
4. ЖК «Tole bi Residence» – ул. Аносова, 103 Б;
5. ЖК «Кабанбай батыр» – в квадрате улиц Исаева, Кабанбай батыра, Байганина, Карасай батыра;
6. ЖК «M-Park» 2 очередь – ул. Ауэзова, 2/8;
Бостандыкский район
7. ЖК «Швейцария» – мкр.Нурлытау, уч.1480/1, 1480/10, 1480/8, 1480/6, 1480/23, 1480/22;
8. Клубный дом «Rich» – мкр. Мирас, 24/1, 24/2;
9. ЖК «7 Avenue» – мкр. Ремизовка, пер. 7, уч. 71, 73, 75;
10. МЖД (без названия) – мкр. Ерменсай, ул. Жангир хана, 46;
11. ЖК «Evim novo» – мкр. Каргалы, ул. Кенесары хана, 85/3;
12. ЖК «Barakat» – мкр. Нур-Алатау, ул. Тауасарулы, уч. 71/5, 71/6;
13. ЖК «Montblanc» – мкр. Ерменсай, пер. 7, уч. 8;
14. Строительство жилых домов – ПК Горный Гигант, уч. 596/4;
15. Садовые дома – ПК Жанару, уч. 556;
16. ЖК «Alatau park» – мкр. Нур-Алатау, ул. Баязитовой, уч.13;
17. МЖК «Баганашыл» – с/т Мамыр, уч.138/2, 138/3, 138/4, 138/5.
Медеуский район
18. Клубный дом «Sky Club House» – ул. Фонвизина, 28;
19. Клубный дом «Maison» – ул. Шашкина, 42/1;
20. Клубный дом «Pine Hill Residence» – ул. 2, уч. 33;
21. Клубный дом «Alma Garden» – ул. 6, уч. 7, 9;
22. МЖД (без названия) – ул. Нурмагамбетова, 374/1;
22. Клубный дом «Compositor» – ул. Жамакаева, уч. 108.
Наурызбайский район
24. ЖК «Люксембург» – мкр. Каргалы, ул. Кали Надырова, уч. 71, 73, 75;
25. ЖК «Flora» – мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган, уч. 6, 8,10;
26. ЖК «Lantana» – Большой алматинский сельский округ;
27. ЖК «Французский дом» – мкр. Карагайлы, АКХ Чапаево, уч. 426;
28. МЖК (без названия) – ул. Кенесары хана, уч. 98;
Реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а так возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями. Список актуален на дату публикации.
Стоит отметить, что в список так же вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых ещё не начато. По информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов.