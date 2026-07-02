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    Гигант морских перевозок AD Ports Group подтвердил стратегический интерес к Казахстану

    Глава государства принял управляющего и главного исполнительного директора AD Ports Group Мухаммеда Аль-Шамиси, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Гигант морских перевозок AD Ports Group подтвердил стратегический интерес к Казахстану
    Фото: Акорда

    На полях пленарного заседания Совета иностранных инвесторов состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Мухаммедом Аль-Шамиси. Президент отметил, что AD Ports Group зарекомендовала себя как один из ведущих мировых операторов в сфере морских перевозок и развития портовой инфраструктуры.

    Собеседники обсудили перспективы расширения транзитно-транспортного потенциала Каспийского региона в рамках развития Среднего коридора.

    Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, в ходе недавнего официального визита в Брюссель руководство Европейского Союза и представители европейского делового сообщества выразили готовность расширить грузопоток по ТМТМ, признав его одной из ключевых транспортных артерий, связывающих Азию и Европу.

    Гигант морских перевозок AD Ports Group подтвердил стратегический интерес к Казахстану
    Фото: Акорда

    В ходе беседы особое внимание было уделено деятельности совместных предприятий в сфере грузоперевозок, а также развитию портовой инфраструктуры, включая строительство зерновых и грузовых терминалов.

    В свою очередь Мухаммед Аль-Шамиси подтвердил стратегический интерес холдинга к долгосрочному сотрудничеству и укреплению партнерства в регионе.

    Ранее Глава государства провел встречу со старшим вице-президентом Торговой палаты США. Также на полях пленарного заседания Совета иностранных инвесторов Президент Казахстана обсудил с главой Исламского банка развития стратегию партнерства до 2032 года.

    2 июля Касым-Жомарт Токаев принял президента Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстан Грузоперевозки Транспорт Совет иностранных инвесторов Международные отношения
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
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