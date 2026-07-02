KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Касым-Жомарт Токаев провел встречу со старшим вице-президентом Торговой палаты США

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял старшего вице-президента по делам Ближнего Востока, Турции и Центральной Азии Торговой палаты США Хуша Чокси, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев провел встречу со старшим вице-президентом Торговой палаты США
    Фото: Акорда

    В ходе беседы Глава государства подтвердил готовность Казахстана укреплять конструктивное взаимодействие с Администрацией Президента Дональда Трампа, особо отметив стратегический характер торгово-экономического и инвестиционного партнерства между Казахстаном и США.

    Президент подтвердил приверженность Казахстана обеспечению благоприятного инвестиционного климата для американского бизнеса.

    Касым-Жомарт Токаев провел встречу со старшим вице-президентом Торговой палаты США
    Фото: Акорда

    Собеседники обсудили перспективы расширения взаимодействия, в том числе в таких сферах, как освоение критически важных минералов, энергетика, цифровая инфраструктура, искусственный интеллект, транспортная взаимосвязанность, передовые технологии, сельское хозяйство и финансовые услуги.

    В свою очередь Хуш Чокси отметил высокий потенциал для дальнейшего развития связей и выразил готовность к реализации совместных проектов в ряде отраслей, представляющих взаимный интерес.

    Ранее Президент Казахстана обсудил с главой Исламского банка развития стратегию партнерства до 2032 года. Также 2 июля Касым-Жомарт Токаев принял президента Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

    Акорда
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор