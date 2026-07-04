Нурлыбек Налибаев провел переговоры с зарубежными инвесторами

Нурлыбек Налибаев провел ряд встреч с участниками заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев провел ряд двусторонних встреч с президентом кластера по регионам Центральная Азия, Африка, Ближний Восток и Индия группы «Air Liquide» Николя Пуаро, главным исполнительным директором компании «Wabtec» Рафаэлем Олином и главным исполнительным директором компании «Alstom» Мартином Вожуром, прибывшими в Астану для участия в 38-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК.

Нурлыбек Налибаев проинформировал участников встреч о системной работе Правительства по совершенствованию инвестиционного климата, поддержке бизнес-сообщества и переходу на новую экономическую модель. Было отмечено, что развитие промышленного потенциала, модернизация инфраструктуры и привлечение высоких технологий являются ключевыми приоритетами для страны. В этом контексте в ходе переговоров рассмотрены текущий статус совместных инициатив и перспективы дальнейшего укрепления партнерства.

С президентом кластера «Air Liquide» Николя Пуаро обсуждены вопросы реализации действующих инвестиционных проектов в Казахстане и перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере производства промышленных газов. Особое внимание стороны уделили проекту по строительству установки производства водорода в городе Павлодар с объемом инвестиций более 100 млн евро, а также новому проекту по строительству воздухораспределительной станции для обеспечения техническими газами проекта ТОО «Силлено». Первый заместитель Премьер-министра подчеркнул, что «Air Liquide» является надежным партнером Казахстана, внедряющим современные технологии.

На встрече с руководством компании «Wabtec» во главе с господином Олином отмечены высокие результаты совместной работы, в том числе успешная деятельность АО «Локомотив құрастыру зауыты» в Астане по производству магистральных тепловозов. Особое внимание уделено увеличению уровня локализации производства, развитию сервисной инфраструктуры и расширению экспортного потенциала отечественного локомотивостроения.

Первый заместитель Премьер-министра и руководство компании «Alstom» во главе с господином Мартином Вожуром обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере железнодорожного машиностроения, цифровых решений и перспективы реализации новых совместных проектов. Рассмотрена деятельность ТОО «Электровоз құрастыру зауыты» в Астане, отмечен вклад компании в развитие отрасли, а также планы по дальнейшему наращиванию производственного потенциала предприятия, развитию экспортных поставок и повышению уровня локализации.

По итогам встреч подтверждена взаимная заинтересованность в укреплении инвестиционного сотрудничества и расширении промышленной кооперации. Правительство Казахстана готово оказывать всестороннюю поддержку реализации долгосрочных совместных инициатив, направленных на развитие железнодорожной отрасли, внедрение передовых технологий и укрепление стратегического партнерства.

На днях в Астане прошло 38-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан.