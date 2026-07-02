Капитан полиции погиб при исполнении служебных обязанностей в Туркестане

В Туркестане сотрудник патрульной полиции погиб в ДТП при исполнении служебных обязанностей, передает корреспондент агентства Kazinform.

В департаменте полиции Туркестанской области рассказали, что трагическое ДТП произошло 2 июля. Погибшего звали Бауыржан Конысбеков, он являлся старшим инспектором батальона патрульной полиции управления полиции города Туркестана. Капитан полиции героически ушел из жизни при исполнении служебных обязанностей.

По предварительным данным, экипаж патрульной полиции был направлен на задержание легковой автомашины, которая грубо нарушала правила дорожного движения и создавала угрозу для его участников.

На пересечении проспекта Саттарханова и улицы Тараз служебный автомобиль патрульной полиции попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате капитан полиции Бауыржан Конысбеков получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

— По указанном факту начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств происшествия. По результатам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, — говорится в сообщении полиции.

Бауыржан Конысбеков был верен присяге до конца, он с честью выполнял служебный долг.

Между тем, в социальных сетях распространилась информация о том, что водитель, допустивший столкновение с полицейской машиной, ехал со скоростью 180 километров в час, и дорожная полиция не предприняла никаких действий для предотвращения трагедии. В пресс-службе департамента полиции Туркестанской области разъяснили, что данная информация не соответствует действительности.

Министерство внутренних дел Республики Казахстан, департамент полиции Туркестанской области и личный состав органов внутренних дел выражает соболезнования родным и близким капитана полиции Бауыржана Конысбекова.

Напомним, в сентябре 2025 года в дорожно-транспортном происшествии в СКО погибли двое полицейских.