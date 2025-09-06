Двое полицейских погибли в ДТП в Северо-Казахстанской области

Инцидент произошел 6 сентября 2025 года на автодороге «Чистополье – Шоптыколь». Столкнулись автомобили Chevrolet Cobalt и Toyota Camry. Оба водителя скончались на месте.

Как уточнили в департаменте полиции, погибшие находились при исполнении служебных обязанностей и были трезвы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, назначены необходимые следственные действия.

Жертвами аварии стали участковые инспекторы – майор полиции Владимир Синицын и старший лейтенант полиции Даулетхан Казыхан.

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов выразил соболезнования семьям погибших сотрудников. Он отметил, что родным будет оказана вся необходимая помощь, а имена полицейских останутся в памяти органов внутренних дел.

В июне этого года в области Жетысу также погибли двое полицейских при исполнении служебных обязанностей.