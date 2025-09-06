РУ
    14:57, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Двое полицейских погибли в ДТП в Северо-Казахстанской области

    В Северо-Казахстанской области при исполнении служебных обязанностей погибли два участковых инспектора полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: sadenov_online / instagram

    Инцидент произошел 6 сентября 2025 года на автодороге «Чистополье – Шоптыколь». Столкнулись автомобили Chevrolet Cobalt и Toyota Camry. Оба водителя скончались на месте.

    Как уточнили в департаменте полиции, погибшие находились при исполнении служебных обязанностей и были трезвы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, назначены необходимые следственные действия.

    Жертвами аварии стали участковые инспекторы – майор полиции Владимир Синицын и старший лейтенант полиции Даулетхан Казыхан.

    Министр внутренних дел РК Ержан Саденов выразил соболезнования семьям погибших сотрудников. Он отметил, что родным будет оказана вся необходимая помощь, а имена полицейских останутся в памяти органов внутренних дел.

    В июне этого года в области Жетысу также погибли двое полицейских при исполнении служебных обязанностей.

    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область ДТП СКО Полиция
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
