Двое полицейских погибли в ДТП в Северо-Казахстанской области
В Северо-Казахстанской области при исполнении служебных обязанностей погибли два участковых инспектора полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.
Инцидент произошел 6 сентября 2025 года на автодороге «Чистополье – Шоптыколь». Столкнулись автомобили Chevrolet Cobalt и Toyota Camry. Оба водителя скончались на месте.
Как уточнили в департаменте полиции, погибшие находились при исполнении служебных обязанностей и были трезвы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, назначены необходимые следственные действия.
Жертвами аварии стали участковые инспекторы – майор полиции Владимир Синицын и старший лейтенант полиции Даулетхан Казыхан.
Министр внутренних дел РК Ержан Саденов выразил соболезнования семьям погибших сотрудников. Он отметил, что родным будет оказана вся необходимая помощь, а имена полицейских останутся в памяти органов внутренних дел.
В июне этого года в области Жетысу также погибли двое полицейских при исполнении служебных обязанностей.