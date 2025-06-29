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    02:21, 29 Июнь 2025 | GMT +5

    Два полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей в области Жетысу

    Министр внутренних дел РК Ержан Саденов выразил соболезнования родным и близким сотрудников департамента полиции области Жетысу — майора полиции Арнура Алханова и старшего лейтенанта полиции Шынгыса Асилбекова, передает агентство Kazinform.

    полиция
    Фото: Polisia.kz

    Сообщается, что они погибли в дорожно-транспортном происшествии при исполнении служебных обязанностей.

    — Их имена навсегда останутся в памяти коллег. Министерство внутренних дел окажет необходимую помощь семьям погибших, — написал глава ведомства.

    Теги:
    МВД РК ДТП Полиция Область Жетысу
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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