02:21, 29 Июнь 2025 | GMT +5
Два полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей в области Жетысу
Министр внутренних дел РК Ержан Саденов выразил соболезнования родным и близким сотрудников департамента полиции области Жетысу — майора полиции Арнура Алханова и старшего лейтенанта полиции Шынгыса Асилбекова, передает агентство Kazinform.
Сообщается, что они погибли в дорожно-транспортном происшествии при исполнении служебных обязанностей.
— Их имена навсегда останутся в памяти коллег. Министерство внутренних дел окажет необходимую помощь семьям погибших, — написал глава ведомства.