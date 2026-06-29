Дорожную карту между Казахстаном и Грузией предложил разработать Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провели переговоры в расширенном составе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана предложил придать дальнейшему развитию стратегического партнерства четкую структуру и разработать «дорожную карту», ориентированную на энергетику, инвестиции, транспортное сообщение, сельское хозяйство, цифровизацию, туризм и другие перспективные направления.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшей реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов.

В частности, в качестве ключевых участников развития Транскаспийского международного транспортного маршрута страны намерены принимать последовательные меры по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, расширению контейнерных перевозок, согласованию тарифной политики, а также по ускорению цифровизации.

За последние пять лет объем транзитных перевозок по ТМТМ вырос в 3,5 раза. Ожидается, что к 2029 году количество контейнерных поездов, курсирующих по маршруту, достигнет 3 000.

Помимо порта в Батуми, Казахстан заинтересован в расширении своего присутствия и в других портовых зонах Грузии. В частности, в прошлом году при участии казахстанских инвесторов в Поти был открыт новый мультимодальный терминал. Еще одним интересным проектом для укрепления межрегиональных связей представляется порт Анаклия.

Одним из перспективных направлений сотрудничества названа цифровизация и искусственный интеллект. В ходе переговоров подтверждена готовность обмениваться опытом в области цифрового правительства, онлайн-госуслуг и GovTech-решений.

Казахстан приветствует участие грузинских стартапов и технологических компаний в программах Astana Hub и региональных технологических инициативах.

Кроме того, участники встречи уделили особое внимание укреплению партнерства в сферах здравоохранения, образования, культуры и туризма.

Президент отметил, что Грузия считается одним из популярных направлений для казахстанских туристов, в то время как в Казахстане также будут рады увеличению числа грузинских гостей.

Глава государства указал на важность поддержания культурных обменов и предложил организовать перекрестные Дни культуры двух стран.