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    До 86 тысяч тенге смогут получить жители Астаны за сообщения о правонарушениях

    Акимат Астаны утвердил новые правила поощрения горожан, участвующих в профилактике правонарушений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    До 86 тысяч тенге смогут получить жители Астаны за сообщения о правонарушения
    Фото: Kazinform

    — Граждане, направившие в уполномоченные органы сообщение с приложением фото- и видеозаписи факта административного правонарушения, могут быть поощрены денежным вознаграждением от суммы, взысканной с нарушителя штрафа, — говорится в документе.

    В Правилах также отмечается, что анонимные сообщения не являются основанием для выплаты денежного вознаграждения.

    Кроме денежных выплат, общественных помощников могут поощрять:

    • объявлением благодарности;
    • награждением грамотой;
    • направлением на обучение по образовательным программам и программам повышения квалификации;
    • внесением представлений о поощрении в организации и предприятия;
    • внесением предложений о награждении государственной наградой или присвоении почетного звания лицам, внесшим значительный вклад в профилактику правонарушений.

    Размер денежного вознаграждения может составлять до 20 МРП (86 500 тенге в 2026 году).

    Для получения поощрения необходимо обратиться в уполномоченный орган с соответствующим заявлением.

    Решение о поощрении принимает специальная комиссия при акимате района. В ее состав входят представители государственных органов, депутаты маслихата, члены общественного совета и сотрудники акимата.

    Ранее сообщалось, что за нарушения антитеррористической безопасности в Казахстане выписали штрафы на 118 млн тенге.

    Правила Нарушения Астана Акимат Общество
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор