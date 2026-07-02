До 86 тысяч тенге смогут получить жители Астаны за сообщения о правонарушениях
Акимат Астаны утвердил новые правила поощрения горожан, участвующих в профилактике правонарушений, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Граждане, направившие в уполномоченные органы сообщение с приложением фото- и видеозаписи факта административного правонарушения, могут быть поощрены денежным вознаграждением от суммы, взысканной с нарушителя штрафа, — говорится в документе.
В Правилах также отмечается, что анонимные сообщения не являются основанием для выплаты денежного вознаграждения.
Кроме денежных выплат, общественных помощников могут поощрять:
- объявлением благодарности;
- награждением грамотой;
- направлением на обучение по образовательным программам и программам повышения квалификации;
- внесением представлений о поощрении в организации и предприятия;
- внесением предложений о награждении государственной наградой или присвоении почетного звания лицам, внесшим значительный вклад в профилактику правонарушений.
Размер денежного вознаграждения может составлять до 20 МРП (86 500 тенге в 2026 году).
Для получения поощрения необходимо обратиться в уполномоченный орган с соответствующим заявлением.
Решение о поощрении принимает специальная комиссия при акимате района. В ее состав входят представители государственных органов, депутаты маслихата, члены общественного совета и сотрудники акимата.
Ранее сообщалось, что за нарушения антитеррористической безопасности в Казахстане выписали штрафы на 118 млн тенге.