За нарушения антитеррористической безопасности в Казахстане выписали штрафы на 118 млн тенге

263 руководителя привлечены к ответственности за нарушения требований антитеррористической защиты, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

Министерство внутренних дел продолжает системную работу по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении.

За 5 месяцев 2026 года органами внутренних дел проверено 2 665 объектов, уязвимых в террористическом отношении, в том числе 2 458 в плановом порядке и 207 внепланово.

На 72% проверенных объектов антитеррористическая защищенность соответствовала установленным требованиям. Нарушения выявлены на 736 объектах, руководителям выданы предписания на их устранение. За неисполнение требований антитеррористической защиты к административной ответственности привлечены 263 руководителя.

Сумма наложенных штрафов превысила 118 млн тенге. Разъяснительной работой охвачены более 3,2 тысячи руководителей и собственников объектов, учебными мероприятиями — свыше 237 тысяч работников. Также проведена ревизия 48 инструкций и внесены предложения по совершенствованию требований к охране объектов.

Отметим, что на территории Казахстана с 5 по 30 июня проходили антитеррористические учения «Найза-Антитеррор-2026», организованные под координацией Антитеррористического центра КНБ РК.