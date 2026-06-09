Казахстанцев предупредили об антитеррористических учениях

— Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям. Предусмотрено временное ограничение передвижения автотранспорта в отдельных районах. Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации, — говорится в сообщении Антитеррористического центра.