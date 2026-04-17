РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:42, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Антитеррористические учения пройдут в Алматы

    В Алматы на территории комплекса лыжных трамплинов «Cұңқар» состоятся плановые антитеррористические учения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Антитеррористические учения проходят в Талгаре
    Фото: акимат Талгара

    Учения пройдут 17 апреля с 08:00 до 12:00 на территории комплекса «Cұңқар» по улице Каппарова, 167.

    В ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах массового скопления людей.

    — Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Также следует руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации, — сообщили в АГОШ по борьбе с терроризмом.

    Жителей города призывают с пониманием отнестись к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных госорганов.

    Также напомнили, что в соответствии со статьей 443 Кодекса РК об административных правонарушениях, неповиновение законным требованиям лиц, обеспечивающих общественный порядок, влечет административную ответственность.

    Ранее в Алматы прошло масштабное региональное оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-нарушения». В нем были задействованы дополнительные силы, прибывшие из города Астаны, Акмолинской, Карагандинской и Жамбылской областей.

    Теги:
    Учения Терроризм Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают