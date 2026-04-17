Антитеррористические учения пройдут в Алматы

Учения пройдут 17 апреля с 08:00 до 12:00 на территории комплекса «Cұңқар» по улице Каппарова, 167.

В ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах массового скопления людей.

— Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Также следует руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации, — сообщили в АГОШ по борьбе с терроризмом.

Также напомнили, что в соответствии со статьей 443 Кодекса РК об административных правонарушениях, неповиновение законным требованиям лиц, обеспечивающих общественный порядок, влечет административную ответственность.

Ранее в Алматы прошло масштабное региональное оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-нарушения». В нем были задействованы дополнительные силы, прибывшие из города Астаны, Акмолинской, Карагандинской и Жамбылской областей.