Антитеррористические учения пройдут в Алматы
В Алматы на территории комплекса лыжных трамплинов «Cұңқар» состоятся плановые антитеррористические учения, передает корреспондент агентства Kazinform.
Учения пройдут 17 апреля с 08:00 до 12:00 на территории комплекса «Cұңқар» по улице Каппарова, 167.
В ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах массового скопления людей.
— Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Также следует руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации, — сообщили в АГОШ по борьбе с терроризмом.
Жителей города призывают с пониманием отнестись к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных госорганов.
Также напомнили, что в соответствии со статьей 443 Кодекса РК об административных правонарушениях, неповиновение законным требованиям лиц, обеспечивающих общественный порядок, влечет административную ответственность.
Ранее в Алматы прошло масштабное региональное оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-нарушения». В нем были задействованы дополнительные силы, прибывшие из города Астаны, Акмолинской, Карагандинской и Жамбылской областей.