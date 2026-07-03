Дерево упало на 19-летнюю девушку в роще Баума в Алматы: она находится в коме

В роще Баума в Алматы на 19-летнюю девушку упало дерево. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Инцидент произошел 27 июня около 15:00. По словам сестры пострадавшей, девушка гуляла с семьей, когда на нее внезапно рухнуло большое сухое дерево. Она утверждает, что в момент происшествия не было ни сильного ветра, ни дождя.

— Уже шестые сутки наша девочка находится в коме. Она получила тяжелейшие травмы: раздробленный череп, перелом бедра, открытый перелом ноги и множество других повреждений. Врачи продолжают бороться за ее жизнь. Медики сделали все возможное, однако из-за тяжелой черепно-мозговой травмы сохраняется высокий риск отека головного мозга, — написала она в Instagram.

По ее словам, рухнувшее дерево оказалось сухостойным. Девушка опасается, что в роще до сих пор остаются аварийные деревья, которые могут представлять опасность для посетителей. В связи с этим она просит компетентные органы провести обследование территории, выявить и удалить все аварийные деревья, чтобы не допустить новых трагедий.

В акимате Алматы сообщили, что по факту происшествия проводится досудебное расследование. Кроме того, на территории рощи Баума установлены предупредительные аншлаги, информирующие посетителей о возможной опасности падения деревьев.

В городской администрации напомнили, что роща Баума была создана в 1877 году, поэтому более 70% деревьев достигли предельного возраста.

— В силу естественного биологического старения сохраняется риск падения отдельных деревьев, в том числе внешне здоровых и не имеющих явных признаков аварийности, — пояснили в акимате.

Там также добавили, что управление экологии и окружающей среды на постоянной основе обследует зеленые насаждения, после чего принимаются решения о санитарной вырубке аварийных деревьев. В этом году получено разрешение на снос двух тысяч сухостойных, больных и аварийных деревьев.

— На сегодняшний день подрядной организацией удалено и вывезено около 1000 деревьев, преимущественно поваленных, буреломных, а также аварийных деревьев, расположенных вблизи детских и спортивных площадок. Работы по удалению оставшихся аварийных, сухостойных и больных деревьев будут завершены до конца текущего года, — говорится в ответе.

Ранее сообщалось, что лишь 55% деревьев в роще Баума признаны здоровыми.