Известный актер станет хэдлайнером Comic Con Astana 2026

Им станет мексиканский актер Иньяки Годой, мировую известность которому принесла главная роль Монки Д. Луффи в игровом сериале Netflix One Piece, созданном по мотивам культовой одноименной манги Эйитиро Оды.

Пятый по счету Comic Con Astana пройдет в столице Казахстана с 6 по 9 августа 2026 года и вновь соберет поклонников кино, сериалов, комиксов, видеоигр, аниме и современной поп-культуры со всего мира.

Иньяки Годой стал одним из самых ярких молодых актеров своего поколения после выхода сериала «One Piece. Большой куш» (One Piece), который вошел в число самых успешных премьер Netflix. Его герой — неунывающий капитан пиратской команды Монки Д. Луффи — быстро завоевал любовь миллионов зрителей по всему миру. Помимо One Piece, актер также известен по сериалам «Несовершенные» и «Кто убил Сару?», а также фильмам «¡Ánimo Juventud!», «MexZombies» и «No abras la puerta».

Ожидается, что на Comic Con Astana Иньяки Годой выступит на главной сцене фестиваля, ответит на вопросы поклонников, а также примет участие в автограф- и фотосессиях.

Ранее первым хэдлайнером Comic Con Astana 2026 был объявлен датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в культовом сериале «Игра престолов». В фильмографии актера также такие известные проекты, как «Падение Черного Ястреба», «Царство небесное», «Обливион», «Боги Египта», «Мама», «Выстрел в пустоту», а также сериалы «Последнее, что он сказал мне» и «Король и завоеватель». В числе предстоящих проектов Николая Костера-Вальдау — новый фильм The Last Mrs. Parrish режиссёра Роберта Земекиса, создателя легендарных картин «Назад в будущее» и «Форрест Гамп». Это новый проект Netflix, в котором актёр появится на экране вместе с Дженнифер Лопез.

Помимо международных кинозвезд, в работе Comic Con Astana 2026 примут участие популярные блогеры, авторы контента и представители мировой косплей-индустрии.

В 2026 году Comic Con Astana, как и годом ранее, пройдет сразу на двух площадках. Главная сцена фестиваля и встречи с хэдлайнерами пройдут на территории BarysArena. Одновременно ледовый дворец «Алау» превратится в масштабную выставочную площадку, где разместятся тематические зоны, стенды компаний и партнеров, игровые пространства, презентации, интерактивные активности и многочисленные развлечения для гостей.

Традиционным элементом Comic Con Astana станет международный конкурс косплея, который ежегодно собирает лучших участников из разных стран. В этом году призовой фонд конкурса составит 20 миллионов тенге, что делает его одним из крупнейших косплей-турниров в регионе.

В разные годы его хэдлайнерами становились Мадс Миккельсен, Энди Серкис, Пилу Асбек, Скотт Эдкинс, Эсай Моралес, Майкл Рукер, Шон Ганн, Перси Хайнс Уайт и Александр Кузнецов.

О том, как проходил Comic Con в прошлом году, можете прочитать по ссылке.