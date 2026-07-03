Известный актер станет хэдлайнером Comic Con Astana 2026
Организаторы международного фестиваля Comic Con Astana объявили имя второго хэдлайнера, передает Kazinform.
Им станет мексиканский актер Иньяки Годой, мировую известность которому принесла главная роль Монки Д. Луффи в игровом сериале Netflix One Piece, созданном по мотивам культовой одноименной манги Эйитиро Оды.
Пятый по счету Comic Con Astana пройдет в столице Казахстана с 6 по 9 августа 2026 года и вновь соберет поклонников кино, сериалов, комиксов, видеоигр, аниме и современной поп-культуры со всего мира.
Иньяки Годой стал одним из самых ярких молодых актеров своего поколения после выхода сериала «One Piece. Большой куш» (One Piece), который вошел в число самых успешных премьер Netflix. Его герой — неунывающий капитан пиратской команды Монки Д. Луффи — быстро завоевал любовь миллионов зрителей по всему миру. Помимо One Piece, актер также известен по сериалам «Несовершенные» и «Кто убил Сару?», а также фильмам «¡Ánimo Juventud!», «MexZombies» и «No abras la puerta».
Ожидается, что на Comic Con Astana Иньяки Годой выступит на главной сцене фестиваля, ответит на вопросы поклонников, а также примет участие в автограф- и фотосессиях.
Ранее первым хэдлайнером Comic Con Astana 2026 был объявлен датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в культовом сериале «Игра престолов». В фильмографии актера также такие известные проекты, как «Падение Черного Ястреба», «Царство небесное», «Обливион», «Боги Египта», «Мама», «Выстрел в пустоту», а также сериалы «Последнее, что он сказал мне» и «Король и завоеватель». В числе предстоящих проектов Николая Костера-Вальдау — новый фильм The Last Mrs. Parrish режиссёра Роберта Земекиса, создателя легендарных картин «Назад в будущее» и «Форрест Гамп». Это новый проект Netflix, в котором актёр появится на экране вместе с Дженнифер Лопез.
Помимо международных кинозвезд, в работе Comic Con Astana 2026 примут участие популярные блогеры, авторы контента и представители мировой косплей-индустрии.
В 2026 году Comic Con Astana, как и годом ранее, пройдет сразу на двух площадках. Главная сцена фестиваля и встречи с хэдлайнерами пройдут на территории BarysArena. Одновременно ледовый дворец «Алау» превратится в масштабную выставочную площадку, где разместятся тематические зоны, стенды компаний и партнеров, игровые пространства, презентации, интерактивные активности и многочисленные развлечения для гостей.
Традиционным элементом Comic Con Astana станет международный конкурс косплея, который ежегодно собирает лучших участников из разных стран. В этом году призовой фонд конкурса составит 20 миллионов тенге, что делает его одним из крупнейших косплей-турниров в регионе.
В разные годы его хэдлайнерами становились Мадс Миккельсен, Энди Серкис, Пилу Асбек, Скотт Эдкинс, Эсай Моралес, Майкл Рукер, Шон Ганн, Перси Хайнс Уайт и Александр Кузнецов.
О том, как проходил Comic Con в прошлом году, можете прочитать по ссылке.