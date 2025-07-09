75 тысяч гостей и миллиарды для экономики: в Астане проходит масштабный Comic Con

«В этом году мы решили масштабироваться и побить свой же рекорд: две площадки — Астана Арена и Барыс Арена, а также увеличилась и продолжительность — фестиваль будет проходить 5 дней. С каждым годом Comic Con Astana растёт по числу гостей, международных звёзд и экономическому эффекту: в 2025 году ожидается более 75 000 посетителей (в числе которых не менее 10 000 иностранных туристов)», — сообщила Наталина Абрашкина, генеральный продюсер Comic Con Astana.

Согласно расчётам организаторов, средний расход иностранного туриста в Астане составляет 118 тысяч тенге в день. С учетом средней продолжительности пребывания в три дня, ожидаемый мультипликативный эффект от фестиваля для экономики столицы и страны составит более 3,5 миллиарда тенге. Это включает расходы на проживание, питание, транспорт, развлечения и шопинг.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Как отмечают эксперты, подобные события способствуют не только росту туристической привлекательности страны, но и создают значительный вклад в развитие творческих индустрий и малого бизнеса.

В этом году фестиваль впервые собрал сразу трёх голливудских звёзд.

- Энди Серкис — британский актёр и режиссёр, новатор motion capture («Властелин колец», «Планета обезьян», «Звёздные войны», «Бэтмен»).

- Эсай Моралес — звезда Голливуда с 40-летней карьерой («Озарк», «Титаны», «Миссия невыполнима», «Ла Бамба»).

- Скотт Эдкинс — актёр и мастер боевых искусств (серия фильмов «Неоспоримый», «Джон Уик 4», «Доктор Стрэндж», «Ип Ман 4»).

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Все хэдлайнеры проведут автограф-сессии, сессии Q&A и примут участие в пресс-конференциях.

Также ожидаются популярные YouTube-блогеры и звёзды СНГ, такие как Marmok, Qewbite, Metal Family, а также известные косплееры Яя Хан и Cinderys.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Программа фестиваля обещает быть насыщенной:

• автограф-сессии и Q&A на большой арене;

• международные премьеры и презентации;

• гик-ярмарки и мерч-зоны;

• крупнейший профессиональный косплей СНГ с призовым фондом 15 млн тенге;

• мастер-классы, Pop Asia зона, гейм-зона, фан-активности.