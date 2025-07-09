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    11:10, 09 Июль 2025 | GMT +5

    75 тысяч гостей и миллиарды для экономики: в Астане проходит масштабный Comic Con

    С 9 по 13 июля в столице Казахстана пройдет крупнейший гик-фестиваль Comic Con Astana. В этом году он впервые состоится сразу на двух площадках — «Астана Арена» и «Барыс Арена», что позволит принять рекордное число участников и гостей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Comic Con
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    «В этом году мы решили масштабироваться и побить свой же рекорд: две площадки — Астана Арена и Барыс Арена, а также увеличилась и продолжительность — фестиваль будет проходить 5 дней. С каждым годом Comic Con Astana растёт по числу гостей, международных звёзд и экономическому эффекту: в 2025 году ожидается более 75 000 посетителей (в числе которых не менее 10 000 иностранных туристов)», — сообщила Наталина Абрашкина, генеральный продюсер Comic Con Astana.

    Согласно расчётам организаторов, средний расход иностранного туриста в Астане составляет 118 тысяч тенге в день. С учетом средней продолжительности пребывания в три дня, ожидаемый мультипликативный эффект от фестиваля для экономики столицы и страны составит более 3,5 миллиарда тенге. Это включает расходы на проживание, питание, транспорт, развлечения и шопинг.

    Comic Con
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Как отмечают эксперты, подобные события способствуют не только росту туристической привлекательности страны, но и создают значительный вклад в развитие творческих индустрий и малого бизнеса.

    В этом году фестиваль впервые собрал сразу трёх голливудских звёзд.

    - Энди Серкис — британский актёр и режиссёр, новатор motion capture («Властелин колец», «Планета обезьян», «Звёздные войны», «Бэтмен»).

    - Эсай Моралес — звезда Голливуда с 40-летней карьерой («Озарк», «Титаны», «Миссия невыполнима», «Ла Бамба»).

    - Скотт Эдкинс — актёр и мастер боевых искусств (серия фильмов «Неоспоримый», «Джон Уик 4», «Доктор Стрэндж», «Ип Ман 4»).

    Comic Con
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Все хэдлайнеры проведут автограф-сессии, сессии Q&A и примут участие в пресс-конференциях.

    Также ожидаются популярные YouTube-блогеры и звёзды СНГ, такие как Marmok, Qewbite, Metal Family, а также известные косплееры Яя Хан и Cinderys.

    Comic Con
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Программа фестиваля обещает быть насыщенной:

    • автограф-сессии и Q&A на большой арене;

    • международные премьеры и презентации;

    • гик-ярмарки и мерч-зоны;

    • крупнейший профессиональный косплей СНГ с призовым фондом 15 млн тенге;

    • мастер-классы, Pop Asia зона, гейм-зона, фан-активности.

    Comic Con
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    Теги:
    Туризм Культура Анимация Астана Общество
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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