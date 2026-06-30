Казахстан представил инвесторам США возможности Алатау и МФЦА

Казахстан и США расширяют деловое партнерство: инвесторам представлены возможности города Алатау, МФЦА и механизмы поддержки АО НИХ «Байтерек», передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz .

Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин принял участие в деловом круглом столе «Казахстан-Америка».

Мероприятие направлено на активизацию связей между бизнес-сообществами двух стран. Укрепление взаимодействия с США остается одним из ключевых внешнеэкономических приоритетов Правительства Казахстана.

В обсуждении актуальных вопросов сотрудничества также приняли участие специальный представитель Президента РК по взаимодействию с США Ержан Казыхан, советник Президента РК Магзум Мирзагалиев, заместитель главы дипломатической миссии США в РК Дебора Робинсон, председатель президиума НПП «Атамекен» Канат Шарлапаев и старший вице-президент Торговой палаты США Куш Чокси и др.

Фото: primeminister.kz.

Выступая перед участниками, Серик Жумангарин поблагодарил партнеров за формирование столь представительной делегации и отметил, что под руководством Главы государства Касым-Жомарта Токаева страна последовательно реализует программу масштабной национальной модернизации.

— Новая Конституция, принятая на общенациональном референдуме, вступит в силу 1 июля. Эти реформы создают прочную основу для устойчивого экономического роста и повышения благосостояния наших граждан. Руководствуясь конституционными принципами Закона и Порядка, мы придаем особое значение дальнейшему улучшению делового климата в стране и защите прав инвесторов. В рамках обновленной Концепции инвестиционной политики до 2030 года реализуется комплекс мер по привлечению качественных инвестиций. Международное присутствие республики будет усилено за счет создания полноценных офисов Kazakh Invest на приоритетных инвестиционных рынках. При Генеральной прокуратуре создан Комитет по защите прав инвесторов, призванный обеспечивать защиту законных интересов бизнеса и равные условия. Также вводится новый специальный визовый режим — Altyn Visa, обладатели которой будут освобождены от декларирования доходов и имущества, а также от уплаты налогов, — подчеркнул вице-премьер Казахстана.

В контексте создания уникальной деловой среды Серик Жумангарин выделил возможности Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), работающего на принципах английского общего права, и презентовал новый масштабный проект.

— Особое место в инвестиционной повестке Казахстана занимает город Алатау. Он задуман как мегаполис будущего и новый центр бизнеса, инноваций и инвестиций. Для поддержки его развития уже введен специальный правовой режим, предусматривающий налоговые льготы, упрощенные правила ведения бизнеса и отдельное регулирование цифровых активов. В совокупности эти меры направлены на стимулирование инвестиционной активности и ускоренное развитие в Казахстане нового поколения высокотехнологичных отраслей, — заявил Серик Жумангарин.

Фото: primeminister.kz.

Вице-премьер Казахстана выделил четыре перспективных направления для долгосрочного сотрудничества.

Первым вектором обозначена глубокая переработка сырья, включая производство меди, алюминия, редкоземельных металлов, нефтехимию и переработку пшеницы, с потенциальным портфелем проектов на $95 млрд.

Вторым направлением выступает импортозамещение, предполагающее локализацию производств в отраслях с долей импорта выше 50%, где пул коммерчески перспективных проектов уже превышает $20 млрд.

Третьим важным блоком стали инфраструктура и энергетика, объединяющие проекты Национального инвестиционного плана на $80 млрд и программу модернизации энергетического сектора еще на $25 млрд.

В-четвертых, Казахстан нацелен на всестороннюю поддержку экспортно ориентированных промышленных инициатив с участием ведущих международных компаний. Что касается финансирования, институты развития Казахстана могут обеспечить до 80% долгового финансирования, при этом холдинг АО НИХ «Байтерек» также может выступить соинвестором в капитале проекта. Это означает, что стратегические инвесторы могут вложить лишь 10–20% стоимости проекта, сохраняя при этом гибкую структуру владения.

Фото: primeminister.kz.

Со своей стороны, заместитель главы дипломатической миссии США в РК Дебора Робинсон заявила, что на фоне роста товарооборота страны продолжают расширять инвестиционное и деловое сотрудничество, делая акцент на технологическом обмене.

— Оглядывая этот зал и видя знакомые лица, невозможно не испытывать огромную гордость за то, какого уровня достигло наше торгово-экономическое партнерство. Мы по-прежнему сохраняем мощный импульс, полученный по итогам предыдущих бизнес-миссий, и очень приятно видеть, как прежние договоренности сегодня превратились в подписанные соглашения и новые деловые отношения. Эти впечатляющие показатели — не просто статистика. За ними стоят тысячи рабочих мест, передача критически важных технологий и глубокое, долгосрочное доверие, которое сложилось между нашими государствами, — отметила Дебора Робинсон.

Дебора Робинсон также выделила, что Казахстан стал первой страной Центральной Азии, присоединившейся к международной инициативе Pax Silica — технологическому альянсу, созданному США для развития искусственного интеллекта и формирования надежных цепочек поставок критически важных технологий.

Казахстан подтверждает статус надежного партнера: ВВП страны превышает $300 млрд, а экономический рост в прошлом году составил 6,5% с прогнозом 5–6% ежегодно. Приток прямых иностранных инвестиций в 2025 году достиг $20,5 млрд.

Напомним, в Астане в рамках круглого стола Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и Американо-Казахстанский деловой совет при Торговой палате США подписали меморандум о стратегическом партнерстве.

