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    Казахстан и США подписали меморандум о партнерстве между бизнес-структурами

    В Астане в рамках круглого стола Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и Американо-Казахстанский деловой совет при Торговой палате США подписали меморандум о стратегическом партнерстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Круглый стол Казахстана и США
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Документ направлен на развитие прямых связей между деловыми сообществами двух стран, реализацию совместных инвестиционных проектов, а также укрепление институционального сотрудничества.

    В мероприятии приняли участие представители государственных органов Казахстана и США, бизнес-структур, международных корпораций, финансовых институтов и экспертного сообщества. Стороны обсудили расширение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

    В ходе встречи обсуждались совместные проекты в сфере критически важных материалов и редкоземельных металлов, развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, цифровой экономики, искусственного интеллекта, финтеха и агропромышленного комплекса.

    В кулуарах круглого стола «Казахстан–Америка» председатель Внешнеторговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков рассказал о работе по расширению инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с США.

    Казахстан Инвестиции Бизнес Сотрудничество Инвестпроекты Экономика Международные отношения США
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор