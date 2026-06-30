Казахстан и США подписали меморандум о партнерстве между бизнес-структурами

В Астане в рамках круглого стола Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и Американо-Казахстанский деловой совет при Торговой палате США подписали меморандум о стратегическом партнерстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ направлен на развитие прямых связей между деловыми сообществами двух стран, реализацию совместных инвестиционных проектов, а также укрепление институционального сотрудничества.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов Казахстана и США, бизнес-структур, международных корпораций, финансовых институтов и экспертного сообщества. Стороны обсудили расширение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

В ходе встречи обсуждались совместные проекты в сфере критически важных материалов и редкоземельных металлов, развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, цифровой экономики, искусственного интеллекта, финтеха и агропромышленного комплекса.

В кулуарах круглого стола «Казахстан–Америка» председатель Внешнеторговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков рассказал о работе по расширению инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с США.