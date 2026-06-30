Товарооборот Казахстана и США превысил $1 млрд в первом квартале 2026 года

В Казахстане продолжается работа по расширению инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с Соединенными Штатами Америки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Речь идет о реализации действующих проектов, привлечении новых инвестиций и углублении кооперации в ключевых секторах — от промышленности и энергетики до транспорта и технологий. Отдельный акцент делается на развитии взаимодействия между деловыми кругами двух стран и создании новых совместных инициатив.

Об этом в кулуарах делового круглого стола «Казахстан–Америка» сообщил председатель Внешнеторговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков.

По его словам, государственная политика в сфере инвестиций реализуется последовательно и уже отражается в конкретных показателях сотрудничества.

— Если говорить об инвестиционной политике и работе по укреплению доверия инвесторов, то она реализуется достаточно последовательно в рамках курса Главы государства. В результате по итогам первого квартала 2026 года товарооборот между Казахстаном и США превысил один миллиард долларов, увеличившись примерно на 10 процентов. Это достаточно устойчивый и положительный показатель, который отражает расширение экспортно-импортных операций, — сказал он.

Мурат Каримсаков также подчеркнул значимость долгосрочного партнерства с американским бизнесом и масштаб накопленных инвестиций в экономику страны.

— За годы независимости Казахстана США стали одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику. Совокупный объем вложений сегодня превышает 60 миллиардов долларов, что говорит о стратегическом характере нашего сотрудничества и долгосрочных планах компаний, работающих на нашем рынке, — отметил он.

По его словам, отдельное внимание в повестке уделяется дальнейшему развитию промышленной кооперации и совместных инфраструктурных проектов.

В рамках круглого стола, как отмечает Мурат Каримсаков, ожидается подписание меморандума о стратегическом партнерстве между Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и Американской торгово-промышленной палатой, который должен усилить взаимодействие бизнеса двух стран и расширить возможности для реализации совместных инициатив.

Стоит отметить, Казахстан и США выстраивают устойчивое расширенное стратегическое партнерство, основанное на развитии политического диалога и углублении торгово-экономических связей. Особое внимание уделяется привлечению американских инвестиций, развитию транспортно-логистических маршрутов, а также сотрудничеству в сферах энергетики, критически важных минералов, инноваций и цифровых технологий.