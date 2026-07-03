Как в Алматы отметят День домбры и День столицы

В Алматы подготовили праздничную программу ко Дню домбры и Дню столицы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятия, посвященные знаменательным датам, пройдут с 4 по 6 июля.

Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная культурная программа, включающая концерты, фестивали, флешмобы, выставки, кинопоказы и соревнования по национальным видам спорта.

Фото: акимат Алматы

Праздничные мероприятия направлены на популяризацию национальной культуры, сохранение традиций и укрепление духовных ценностей.

4 июля

10:00 — праздничный концерт «Күмбірле, қоңыр домбыра!» (Family Park);

11:00 — концертная программа, посвященная Национальному дню домбры (Центр развития и творчества «Самғау»);

15:00 — литературно-музыкальный вечер «Күй құдіреті» (библиотека Жетысуского района);

19:00 — праздничный концерт «Домбыра — дастан» (площадь перед Театром традиционного искусства «Алатау»).

5 июля

10:00 — флешмоб с участием 50 домбристов (мкр. Нуркент, 7);

11:00 — праздничный концерт «Күмбірле, домбыра, жасай бер, Астана!» (Арбат, улица Жибек Жолы, 100);

11:00 — праздничный концерт, посвященный Национальному дню домбры (Центральный парк культуры и отдыха);

16:00–20:00 — семейный фестиваль Dombyra Fest в сквере «Айнабулак», где пройдут мастер-классы, интерактивные площадки, выставка народных мастеров, фотозоны и соревнования по национальным видам спорта;

17:00 — флешмоб «Күй күмбірі».

Кроме того, в общественных пространствах Турксибского района будет представлен праздничный видеоролик, посвященный Национальному дню домбры, снятый с участием 15 домбристов.

Фото: акимат Алматы

6 июля

15:00 — флешмоб с участием 100 домбристов (мкр. Шугыла, 347);

17:00 — праздничный концерт (Амфитеатр);

19:00 — кинопоказ «Ұлы дала үні» (Амфитеатр).

Национальный день домбры отмечается в Казахстане в первое воскресенье июля, а День столицы — 6 июля.

О том, какие мероприятия пройдут в Астане читайте в материале.