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    Как в Алматы отметят День домбры и День столицы

    В Алматы подготовили праздничную программу ко Дню домбры и Дню столицы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как в Алматы отметят День домбры и День столицы
    Фото: акимат Алматы

    Мероприятия, посвященные знаменательным датам, пройдут с 4 по 6 июля.

    Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная культурная программа, включающая концерты, фестивали, флешмобы, выставки, кинопоказы и соревнования по национальным видам спорта.

    Как в Алматы отметят День домбры и День столицы
    Фото: акимат Алматы

    Праздничные мероприятия направлены на популяризацию национальной культуры, сохранение традиций и укрепление духовных ценностей.

    4 июля

    10:00 — праздничный концерт «Күмбірле, қоңыр домбыра!» (Family Park);
    11:00 — концертная программа, посвященная Национальному дню домбры (Центр развития и творчества «Самғау»);
    15:00 — литературно-музыкальный вечер «Күй құдіреті» (библиотека Жетысуского района);
    19:00 — праздничный концерт «Домбыра — дастан» (площадь перед Театром традиционного искусства «Алатау»).

    5 июля

    10:00 — флешмоб с участием 50 домбристов (мкр. Нуркент, 7);
    11:00 — праздничный концерт «Күмбірле, домбыра, жасай бер, Астана!» (Арбат, улица Жибек Жолы, 100);
    11:00 — праздничный концерт, посвященный Национальному дню домбры (Центральный парк культуры и отдыха);
    16:00–20:00 — семейный фестиваль Dombyra Fest в сквере «Айнабулак», где пройдут мастер-классы, интерактивные площадки, выставка народных мастеров, фотозоны и соревнования по национальным видам спорта;
    17:00 — флешмоб «Күй күмбірі».

    Кроме того, в общественных пространствах Турксибского района будет представлен праздничный видеоролик, посвященный Национальному дню домбры, снятый с участием 15 домбристов.

    Как в Алматы отметят День домбры и День столицы
    Фото: акимат Алматы

    6 июля

    15:00 — флешмоб с участием 100 домбристов (мкр. Шугыла, 347);
    17:00 — праздничный концерт (Амфитеатр);
    19:00 — кинопоказ «Ұлы дала үні» (Амфитеатр).

    Национальный день домбры отмечается в Казахстане в первое воскресенье июля, а День столицы — 6 июля.

    О том, какие мероприятия пройдут в Астане читайте в материале.

    Культура Праздник День домбры Регионы Казахстана День столицы Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор