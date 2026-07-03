Взятка в виде iPhone: в Алматинской области осудили сотрудников управления госдоходов

Илийский районный суд вынес приговор по уголовному делу о получении взятки группой лиц по предварительному сговору и посредничестве во взяточничестве, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в суде, в ходе камерального контроля у индивидуального предпринимателя было выявлено занижение доходов, в связи с чем ему направили уведомление об устранении нарушений.

По версии следствия, при рассмотрении этого вопроса должностные лица управления государственных доходов, используя служебные полномочия, потребовали от предпринимателя 5 млн тенге за неприменение санкций в виде блокировки счетов и отзыв уведомления.

Впоследствии при посредничестве руководителя одного из отделов стороны договорились заменить денежное вознаграждение двумя смартфонами iPhone 17 Pro общей стоимостью 1,5 млн тенге. После получения взятки должностные лица необоснованно признали налоговое уведомление исполненным.

В суде отметили, что вина подсудимых полностью подтверждена материалами уголовного дела, а также их признательными показаниями. При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств чистосердечное раскаяние подсудимых и наличие у них несовершеннолетних детей на иждивении.

Приговором суда руководитель управления признан виновным и оштрафован на 52 млн тенге, руководитель отдела — на 52,5 млн тенге, посредник — на 15 млн тенге.

Кроме того, все трое пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, Национальном банке Республики Казахстан и субъектах квазигосударственного сектора.

Смартфоны, признанные вещественными доказательствами, конфискованы в доход государства. Также с осужденных взысканы принудительные платежи в Фонд компенсации потерпевшим. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Комитете национальной безопасности подтвердили информацию о начатом расследовании в отношении руководителя госпредприятия «Иле Су».