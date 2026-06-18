КНБ проводит расследование в отношении главы «Иле Су» в Алматинской области

В Комитете национальной безопасности подтвердили информацию о начатом расследовании в отношении руководителя госпредприятия «Иле Су», передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее в Сети распространилась информация о задержании сотрудниками Службы по противодействию коррупции КНБ Казахстана руководителя ГКП на ПХВ «Іле Су» акимата Илийского района Алматинской области Жандоса Журынова. В информации сообщалось, что его подозревают в получении взятки.

Агентство Kazinform обратилось в КНБ РК, где подтвердили факт проведения досудебного расследования в отношении указанного должностного лица.

— Сообщаем, что проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — говорится в официальном ответе КНБ.

Напомним, в 2024 году имя компании фигурировало в скандале. Тогда в социальных сетях появился пост о том, что руководство ГКП на ПХВ «Иле Су» начисляло заработную плату «мертвым душам». Последующий аудит акимата Алматинской области подтвердил эти факты: бюджетные средства переводились на счета фиктивных лиц, а выделенные средства использованы не по назначению.