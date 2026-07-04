Охота в ЗКО закончилась гибелью человека: вынесен приговор

В Западно-Казахстанской области вынесен судебный приговор в отношении сельского жителя, который по неосторожности лишил жизни своего знакомого в результате небрежного обращения с оружием во время охоты, передает корреспондент Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, происшествие произошло в феврале 2026 года в степной местности.

Местные жители отправились на охоту, взяв с собой оружие. Во время охоты они подстрелили нескольких зайцев, встретившихся им по пути, после чего остановились, чтобы отдохнуть. В это время подсудимый очищал принадлежащее ему огнестрельное оружие от налипшего снега и проявил неосторожность. В частности, несмотря на то, что он знал, что оружие заряжено, по небрежности его палец коснулся спускового крючка. В результате произошел выстрел: пуля попала в его односельчанина, который скончался на месте от полученного ранения.

По данному факту были проведены следственные действия, после чего в отношении подсудимого было рассмотрено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. С учетом признания им вины, искреннего раскаяния, наличия на иждивении несовершеннолетних детей, а также мнения представителя потерпевшей стороны ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.