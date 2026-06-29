Автомобиль насмерть сбил двух человек на остановке в Павлодаре

По информации полиции, водитель Mitsubishi Carisma выехал на «встречку» и сбил трех пешеходов, двое из которых от полученных травм скончались, передает корреспондент агентства Kazinform.

Авария произошла днем 29 июня по проспекту Назарбаева в Павлодаре. По предварительным данным, водитель выехал на полосу встречного движения, совершил наезд на трех пешеходов, после чего допустил наезд на опору освещения и автобусную остановку с последующим опрокидыванием авто.

Сообщается, в результате аварии два пешехода погибли, еще один госпитализирован. Видео с места ДТП распространилось в соцсетях.

— По факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Mitsubishi Carisma, возбуждено уголовное дело. Водитель водворен в изолятор временного содержания. Автомобиль помещен на специализированную стоянку, — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Ранее в ДТП на трассе в Павлодарской области погибли двое человек.