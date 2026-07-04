Елена Рыбакина объяснила причины поражения

Подводя итоги матча, в котором вторая ракетка мира уступила бельгийке Элизе Мертенс (№ 27 WTA) со счетом 6:7, 1:6, Рыбакина отметила, что результат не оправдал ее ожиданий.

— Да, это точно не тот результат, которого я хотела. Конечно, я недовольна, — сказала теннисистка на послематчевой пресс-конференции.

Говоря о причинах поражения, казахстанка отметила, что не реализовала свои шансы в первом сете и слишком часто ошибалась на подаче в субботу, 4 июля.

— Думаю, в первом сете у меня было довольно много возможностей сделать брейк. При этом я слишком легко отдала свою подачу, допустила слишком много двойных ошибок, и вообще за весь матч их было слишком много. Сегодня первая подача у меня совсем не работала. Мне кажется, и с энергией все могло быть лучше. Так что есть много моментов, которыми я недовольна, — отметила Рыбакина.

Комментируя предположения о возможных проблемах со здоровьем, теннисистка подчеркнула, что поражение не связано с ее физическим состоянием.

— Нет, никаких физических проблем у меня нет, — заявила она.

Отвечая на вопрос о спаде результатов в последние недели, Рыбакина призналась, что пока не может найти этому объяснение, несмотря на проделанную работу.

— Если бы я знала почему, то, наверное, сейчас не оказалась бы в такой ситуации. Как только пару недель назад я почувствовала, что перестала показывать свой лучший теннис, честно говоря, я сама не понимаю, в чем причина. Думаю, в последние недели я хорошо работала. Благодаря ранним вылетам с турниров у меня даже было больше возможностей тренироваться. Да, мне определенно нужно все проанализировать и что-то изменить, потому что сейчас это не работает, — сказала спортсменка.

Рыбакина также рассказала о ближайших планах. По ее словам, перед стартом североамериканской серии турниров на жестком покрытии она намерена взять небольшую паузу.

— Теперь довольно долго мы будем играть на одном и том же покрытии. Это своего рода последний серьезный отрезок сезона. До конца года осталось не так много турниров. Сначала я хочу немного сменить обстановку и просто отдохнуть. До того как отправлюсь дальше, мне еще нужно будет кое-что сделать, но сейчас я полностью возьму паузу на пару дней и вообще не буду думать о теннисе. Времени для этого у меня сейчас достаточно, а потом постараюсь снова хорошо подготовиться, — отметила теннисистка.

Отдельно спортсменка прокомментировала переломный момент встречи — поражение на тай-брейке первого сета.

— Конечно, если выигрываешь первый сет, то во втором чувствуешь себя свободнее. Первый сет был очень упорным. Но я не смогла прибавить в игре. Наоборот, снова начала допускать двойные ошибки. На тай-брейке тоже было непросто, и, по сути, я сама практически отдала этот сет. Конечно, после такого, когда проигрываешь первый сет, вернуться в матч становится гораздо сложнее, — сказала она.

Отвечая на вопрос о серии неожиданных результатов на нынешнем Уимблдоне, Рыбакина призналась, что не следила за выступлениями других теннисисток и не считает, что общий уровень игры сейчас выше, чем в предыдущие годы.

— Честно говоря, не знаю, потому что я не особо следила за остальными результатами. И я не уверена, что сейчас уровень игры действительно настолько высокий. Поэтому мне сложно судить, но я бы сказала, что уровень не выше, чем был раньше, — заявила спортсменка.

В завершение пресс-конференции Рыбакина рассказала, как собирается пережить это поражение.

— Я просто постараюсь двигаться дальше. Я проигрывала уже очень много раз и уверена, что еще не раз буду проигрывать. Невозможно выигрывать все подряд. Конечно, я расстроена, но думаю, что это состояние продлится не больше одного-двух дней, — заключила теннисистка.

Ранее, в пятницу, Анна Данилина пробилась во второй круг микста Уимблдона.