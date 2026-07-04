Елена Рыбакина уступила в третьем круге Уимблдона-2026

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина потерпела поражение в матче стадии 1/16-й травяного турнира категории «Большого шлема» Уимблдона, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Казахстанка, занимающая второе место в мировом рейтинге, встречалась с 25-й ракеткой планеты бельгийкой Элизе Мертенс.



Матч продлился минимальные два сета и завершился поражением Рыбакиной с итоговым счетом – 6:7 (4:7), 1:6.



Теннисистки провели на корте 1 час и 33 минуты. За это время Елена совершила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-поинта из десяти заработанных.



Таким образом, чемпионка Уимблдона-2022 завершила выступление на текущем турнире на стадии третьего круга.

Ранее казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы во втором круге Уимблдона заявила, что по сравнению с первым матчем турнира ей удалось значительно улучшить качество своей игры.



