Я показала хороший теннис — Рыбакина об игре на Уимблдоне-2026

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы во втором круге Уимблдона заявила, что по сравнению с первым матчем турнира ей удалось значительно улучшить качество своей игры, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Лондоне.

Рыбакина, занимающая второе место в рейтинге WTA, уверенно вышла в третий круг Уимблдона, обыграв американку Кэти Макнэлли (50-я ракетка мира) в двух сетах — 6:1, 6:2. На послематчевой пресс-конференции в четверг вечером теннисистка отметила, что довольна своей игрой.

— Сегодня я показала хороший теннис. Определенно прибавила по сравнению с первым матчем, так что довольна тем, в каком направлении сейчас двигаюсь, — сказала Рыбакина.

Отвечая на вопрос о подготовке к встрече с Макнэлли, спортсменка рассказала, что вместе с командой разобрала предыдущий матч и постаралась сократить количество невынужденных ошибок.

— Конечно, мы с командой обсуждали разные моменты, анализировали предыдущий матч. Думаю, сегодня невынужденных ошибок было меньше, поэтому в целом я довольна своей игрой, — отметила она.

Рыбакина также прокомментировала предстоящий матч против бельгийки Элизе Мертенс и ответила на вопрос, помогает ли опыт выступлений в парном разряде в одиночных матчах.

— Думаю, что парный разряд действительно помогает, особенно в игре у сетки. Этот опыт часто приносит пользу и в одиночных матчах. Элизе — очень опытная соперница, мы уже много раз встречались, у нас были непростые матчи. Но все возможно. Самое главное для меня — сосредоточиться на своей игре, подаче и продолжать действовать агрессивно. Тогда все по силам, — подчеркнула Рыбакина.

Отметим, что в четверг Елена Рыбакина и Александр Бублик уверенно вышли в третий круг Уимблдона, а Анна Данилина с победы стартовала в парном разряде турнира.