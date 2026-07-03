Анна Данилина пробилась во второй круг микста Уимблдона-2026

Анна Данилина успешно стартовала на Уимблдоне-2026 в смешанном парном разряде, выйдя во второй круг вместе с американцем Джеймсом Трэйси, передает агентство Kazinform.

В дуэте с американским теннисистом Джеймсом Трэйси Данилина одержала победу над британской парой Люком Джонсоном и Эммой Эпплтон.

Матч первого раунда завершился в двух сетах — 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 12 минут, за это время Данилина и Трэйси отметились четырьмя эйсами, одной двойной ошибкой и реализовали два брейк-пойнта из четырех.

Таким образом, казахстанка вышла во второй круг Уимблдона в еще одном разряде.

Ранее Анна Данилина прокомментировала победу в первом круге парного разряда Уимблдона.